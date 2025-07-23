Названы областные города с самыми дорогими жилыми «квадратами»
- 23.07.2025, 20:48
Цены на недвижимость продолжают расти, а вот спрос падает.
Во втором квартале 2025 года средние цены на жилье в региональных центрах продолжили рост.
Об этом пишет БелТА со ссылкой на Государственный комитет по имуществу.
Наибольший прирост стоимости квадратного метра зафиксирован:
Гродно +14% ($840/м²)
Гомель +10% ($870/м²)
Могилев +5% ($880/м²)
Витебск +4% ($790/м²)
Брест +3% ($1060/м²).
Гродненский регион лидирует по обороту ($32,8 млн), тогда как Могилев демонстрирует минимальные показатели ($16,7 млн).
К слову, общее количество сделок в областных центрах сократилось на 16% – до 2,7 тыс.
Рекордные сделки
Самая дорогая по цене квадратного метра сделка была совершена в Могилеве.
Расположенная в микрорайоне Заднепровье квартира площадью около 30 м2 в доме 2022 года постройки была продана по цене в $1860 за «квадрат».
Крупнейшая по сумме сделка была совершена в Бресте. Квартира площадью около 120 м2 в центре этого города (новостройка 2023 года) ушла за $201 тыс.
Отмечается, что в Гродно и Бресте преобладают покупки «двушек». В Витебске, Гомеле и Могилеве фиксируется равномерный спрос на одно- и двухкомнатные квартиры.