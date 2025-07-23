Названы областные города с самыми дорогими жилыми «квадратами» 23.07.2025, 20:48

Цены на недвижимость продолжают расти, а вот спрос падает.

Во втором квартале 2025 года средние цены на жилье в региональных центрах продолжили рост.

Об этом пишет БелТА со ссылкой на Государственный комитет по имуществу.

Наибольший прирост стоимости квадратного метра зафиксирован:

Гродно +14% ($840/м²)

Гомель +10% ($870/м²)

Могилев +5% ($880/м²)

Витебск +4% ($790/м²)

Брест +3% ($1060/м²).

Гродненский регион лидирует по обороту ($32,8 млн), тогда как Могилев демонстрирует минимальные показатели ($16,7 млн).

К слову, общее количество сделок в областных центрах сократилось на 16% – до 2,7 тыс.

Рекордные сделки

Самая дорогая по цене квадратного метра сделка была совершена в Могилеве.

Расположенная в микрорайоне Заднепровье квартира площадью около 30 м2 в доме 2022 года постройки была продана по цене в $1860 за «квадрат».

Крупнейшая по сумме сделка была совершена в Бресте. Квартира площадью около 120 м2 в центре этого города (новостройка 2023 года) ушла за $201 тыс.

Отмечается, что в Гродно и Бресте преобладают покупки «двушек». В Витебске, Гомеле и Могилеве фиксируется равномерный спрос на одно- и двухкомнатные квартиры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com