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Названы областные города с самыми дорогими жилыми «квадратами»

  • 23.07.2025, 20:48
Названы областные города с самыми дорогими жилыми «квадратами»

Цены на недвижимость продолжают расти, а вот спрос падает.

Во втором квартале 2025 года средние цены на жилье в региональных центрах продолжили рост.

Об этом пишет БелТА со ссылкой на Государственный комитет по имуществу.

Наибольший прирост стоимости квадратного метра зафиксирован:

Гродно +14% ($840/м²)

Гомель +10% ($870/м²)

Могилев +5% ($880/м²)

Витебск +4% ($790/м²)

Брест +3% ($1060/м²).

Гродненский регион лидирует по обороту ($32,8 млн), тогда как Могилев демонстрирует минимальные показатели ($16,7 млн).

К слову, общее количество сделок в областных центрах сократилось на 16% – до 2,7 тыс.

Рекордные сделки

Самая дорогая по цене квадратного метра сделка была совершена в Могилеве.

Расположенная в микрорайоне Заднепровье квартира площадью около 30 м2 в доме 2022 года постройки была продана по цене в $1860 за «квадрат».

Крупнейшая по сумме сделка была совершена в Бресте. Квартира площадью около 120 м2 в центре этого города (новостройка 2023 года) ушла за $201 тыс.

Отмечается, что в Гродно и Бресте преобладают покупки «двушек». В Витебске, Гомеле и Могилеве фиксируется равномерный спрос на одно- и двухкомнатные квартиры.

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