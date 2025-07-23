закрыть
23 июля 2025, среда, 21:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский подписал указ об аудите государственных расходов

  • 23.07.2025, 20:49
Зеленский подписал указ об аудите государственных расходов

Президент Украины ожидает от правительства конкретных результатов в течение месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.

Об этом глава украинского государства заявил 23 июля в вечернем видеообращении.

«Сегодня я подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов. Я ожидаю от правительства Украины в течение месяца конкретных результатов, чтобы направить максимум — максимум наших государственных ресурсов на оборону Украины, на устойчивость нашего государства», — отметил президент Зеленский.

Согласно тексту указа, опубликованного на сайте Офиса президента, глава государства поручил Кабмину:

Проанализировать институциональную и функциональную способность органов власти в интересах национальной безопасности и обороны Украины, а затем принять меры, направленные на недопущение дублирования полномочий, выполнения несвойственных функций и неэффективного использования кадровых и бюджетных ресурсов;

Осуществить меры по дерегулированию экономических процессов и отмене неэффективных госрегулирований и исключить необоснованное вмешательство в осуществление деятельности предприниматель;

Совершенствовать нормативно-правовое регулирование всех этих вопросов — в частности, подготовить список нормативно-правовых актов Украины, в которые необходимо внести изменения;

Подготовить до 1 сентября 2025 года предложения по мерам, направленным на повышение эффективности работы государства в условиях военного положения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип