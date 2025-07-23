Зеленский подписал указ об аудите государственных расходов 23.07.2025, 20:49

Президент Украины ожидает от правительства конкретных результатов в течение месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.

Об этом глава украинского государства заявил 23 июля в вечернем видеообращении.

«Сегодня я подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов. Я ожидаю от правительства Украины в течение месяца конкретных результатов, чтобы направить максимум — максимум наших государственных ресурсов на оборону Украины, на устойчивость нашего государства», — отметил президент Зеленский.

Согласно тексту указа, опубликованного на сайте Офиса президента, глава государства поручил Кабмину:

Проанализировать институциональную и функциональную способность органов власти в интересах национальной безопасности и обороны Украины, а затем принять меры, направленные на недопущение дублирования полномочий, выполнения несвойственных функций и неэффективного использования кадровых и бюджетных ресурсов;

Осуществить меры по дерегулированию экономических процессов и отмене неэффективных госрегулирований и исключить необоснованное вмешательство в осуществление деятельности предприниматель;

Совершенствовать нормативно-правовое регулирование всех этих вопросов — в частности, подготовить список нормативно-правовых актов Украины, в которые необходимо внести изменения;

Подготовить до 1 сентября 2025 года предложения по мерам, направленным на повышение эффективности работы государства в условиях военного положения.

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