В «Барселону» впервые за 36 лет перешел английский футболист
- 23.07.2025, 21:03
На правах аренды.
Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд перешел в «Барселону» на правах аренды. Об этом каталонский клуб сообщил на странице X.
27-летний Рэшфорд подписал с клубом контракт на один сезон, в нем предусматривается опцию выкупа.
С момента ухода Гари Линекера из «Барселоны» в 1989 году, Маркус Рэшфорд — первый английский футболист, присоединившийся к клубу.
Английский нападающий Маркус Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне он был отдан в аренду «Астон Вилле».
В составе «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд дважды выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги, а также по разу завоевывал титулы победителя Лиги Европы и Суперкубка Англии.