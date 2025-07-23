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Сейм Польши продлил отказ в предоставлении убежища на границе с Беларусью

  • 23.07.2025, 21:17
Сейм Польши продлил отказ в предоставлении убежища на границе с Беларусью

Варшава усиливает борьбу с нелегалами, завезенными на границу режимом Лукашенко.

Польский Сейм в среду проголосовал за продление временного ограничения права на подачу заявления о предоставлении убежища на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РАР.

За продление ограничения проголосовали 381 польский депутат, 19 были против. Никто не воздержался.

Решение было принято на основании так называемого закона о убежище, который правительство Польши приняло в декабре 2024 года. Впервые польский парламент принял его в конце марта сроком на 60 дней.

Новое решение Сейма означает, что продление временной приостановки права на убежище для прибывающих из Беларуси будет действовать с 25 июля на следующие 60 дней.

Приостановление предоставления убежища является последним этапом жесткой миграционной политики Польши, которую она ведет в ответ на гибридное давление со стороны Беларуси.

В 2021 году десятки тысяч людей пытались пересечь границу Польши с Беларусью, которая направила их туда в ответ на введенные против Минска санкции.

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