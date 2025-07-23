Оккупированный Крым массированно атаковали дроны

Оккупированный Крым массированно атаковали дроны1
- 23.07.2025, 21:33
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Взрывы раздавались вблизи аэродромов Бельбек и Кача.
В оккупированном Крыму вечером среды, 23 июля, объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. Telegram-каналы сообщали о серии взрывов в Севастополе, возле аэродрома Бельбек.
Как сообщил Telegram-канал «Крымский ветер», на аэродроме Бельбек сработала российская система ПВО С-400. В сторону моря было выпущено около 10 ракет в 19:02. В 19:12 с Бельбека в сторону моря было запущено еще три ракеты ПВО.
В Z-пабликах нарисовали украинские дроны, которые летели в Крым рядами и колоннами, пишет «Крымский ветер».
Впоследствии Telegram-канал сообщил о двух мощных взрывах над селом Вилино, недалеко от аэродрома Кача.