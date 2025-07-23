Есть ли у белорусских клубов шансы на выход в 3-й раунд Лиги конференций?
- 23.07.2025, 22:03
Ответ дал суперкомпьютер.
Cервис Opta попытался спрогнозировать, справятся ли минское «Динамо», гродненский «Неман» и жодинское «Торпедо» с барьером 2-го круга квалификации.
Результаты программного исследования приведены на странице суперкомпьютера Opta в сети Х, передает «Смартпресс».
Они свидетельствует о том, что с наибольшей долей вероятности борьбу после следующего этапа соревнований продолжит только один белорусский клуб – чемпионы страны из «Динамо». Их шансы в противостоянии с албанской «Эгнатией» – почти 2 к 1, или 63 процента.
А вот прогноз в отношении «Немана» и «Торпедо» неутешительный. Гродненцам суперкомпьютер еще оставляет кое-какие шансы в соперничестве со словацким «Кошице» – 28 процентов. А вот сценарий, при котором «Торпедо» окажется сильнее израильского «Маккаби» из Хайфы, почти исключается – 12 процентов.
Добавим, что все матчи состоятся в четверг, 24 июля.