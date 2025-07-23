закрыть
23 июля 2025, среда, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Есть ли у белорусских клубов шансы на выход в 3-й раунд Лиги конференций?

  • 23.07.2025, 22:03
Есть ли у белорусских клубов шансы на выход в 3-й раунд Лиги конференций?

Ответ дал суперкомпьютер.

Cервис Opta попытался спрогнозировать, справятся ли минское «Динамо», гродненский «Неман» и жодинское «Торпедо» с барьером 2-го круга квалификации.

Результаты программного исследования приведены на странице суперкомпьютера Opta в сети Х, передает «Смартпресс».

Они свидетельствует о том, что с наибольшей долей вероятности борьбу после следующего этапа соревнований продолжит только один белорусский клуб – чемпионы страны из «Динамо». Их шансы в противостоянии с албанской «Эгнатией» – почти 2 к 1, или 63 процента.

А вот прогноз в отношении «Немана» и «Торпедо» неутешительный. Гродненцам суперкомпьютер еще оставляет кое-какие шансы в соперничестве со словацким «Кошице» – 28 процентов. А вот сценарий, при котором «Торпедо» окажется сильнее израильского «Маккаби» из Хайфы, почти исключается – 12 процентов.

Добавим, что все матчи состоятся в четверг, 24 июля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип