Индиец открыл на родине поддельное посольство 1 23.07.2025, 22:13

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Зачем?

Индийская полиция арестовала мужчину по обвинению в организации поддельного посольства – он открыл его в арендованном жилом здании недалеко от Дели.

Подозреваемый выдавал себя за посла и обманывал людей, обещая им работу за рубежом. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на полицию штата Уттар-Прадеш на севере Индии.

По данным полиции, 47-летний Харшвардхан Джайн утверждал, что выступал в качестве советника или посла в таких организациях, как «Себорга» или «Вестарктика».

Полиция обнаружила множество поддельных фотографий Джайна с мировыми лидерами, а также поддельные печати МИД Индии и почти трех десятков стран.

При обыске арендованного Джайном помещения недалеко от столицы Индии Дели, украшенного флагами нескольких стран, полиция конфисковала четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами, а также изъяла около 4,5 млн индийских рупий ($52 тыс.) и другую иностранную валюту наличными.

Мужчине предъявлены обвинения в подделке документов, их хранении и выдаче себя за другое лицо. Кроме того, его подозревают в отмывании денег через подставные компании за рубежом.

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