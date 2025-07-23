Белорусский пловец Лях завоевал серебро олимпийского фестиваля в Скопье 23.07.2025, 22:40

Никита Лях

Наш спортсмен вошел в тройку лучших на дистанции 100 метров вольным стилем

Белорусский пловец Никита Лях стал серебряным призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Северной Македонии, сообщили в пресс-службе НОК.

Наш спортсмен вошел в тройку лучших на дистанции 100 метров вольным стилем. В решающий заплыв Лях квалифицировался с восьмым результатом, но в финале коснулся бортика вторым, показав время 52,18 секунды. Опередил Никиту только итальянец Даниэле Фиорелли (51,89 сек). После трех дней форума в активе белорусской команды 8 наград ЕЮОФ: 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

Всего Европейский юношеский олимпийский фестиваль собрал в Скопье около 1700 юных спортсменов из 49 стран в возрасте от 14 до 18 лет. Нашу страну представляют 46 атлетов. Соревнования в Северной Македонии продлятся по 26 июля.

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