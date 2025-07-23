Чат-боты OpenAI и Google получили золотые медали на престижной математической олимпиаде 23.07.2025, 23:59

Обошли большинство школьников.

Модели искусственного интеллекта от Google DeepMind и OpenAI достигли исторического успеха, получив золотые медали на Международной математической олимпиаде (IMO) 2025 года.

Эта олимпиада считается самым престижным и сложным соревнованием для старшеклассников со всего мира.

В соревновании приняли участие 630 учеников, которым нужно было решить шесть сложных задач за два дня. Каждый экзамен длился 4,5 часа. Для получения золотой медали участникам необходимо было набрать не менее 35 из 42 баллов. Модели от Google и OpenAI правильно ответили на 5 из 6 задач, что позволило превысить необходимый порог. 67 из 630 участников-людей также получили золотую медаль.

В то же время участие OpenAI вызвало противоречивые реакции. В отличие от Google, которая получила официальное приглашение от IMO, OpenAI протестировала свою модель неофициально, а результаты опубликовала еще до завершения конкурса — вопреки просьбе организаторов не разглашать данные до понедельника.

В Google такое поведение назвали «капризным», подчеркнув, что соблюли требования по прозрачности и верификации результатов.

Важно отметить, что речь идет не о специализированных математических инструментах, а об универсальных системах. Это еще раз подчеркивает быстрое развитие ИИ: пока публичные версии моделей (например, Gemini 2.5 Pro, Grok-4, OpenAI 04) не могут набрать и 13 баллов, закрытые версии успешно соревнуются с гениями мирового уровня.

По мнению экспертов, это приближает нас к эпохе универсального искусственного интеллекта, способного решать сверхсложные задачи без узкой специализации.

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