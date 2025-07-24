Белоруска проглотила осу в газировке и чуть не умерла
- 24.07.2025, 1:43
Как это случилось.
Насекомое в напитке едва не стоило жизни жительнице Бреста, сообщает газета «На страже».
Женщина отдыхала на автомобильном фестивале и в какой-то момент решила выпить газированный напиток. Однако она не заметила, что туда попала оса, и случайно проглотила насекомое.
Брестчанке резко стало трудно дышать, и ситуация ухудшалась с каждой минутой.
Состояние женщины привлекло внимание участкового милиционера, дежурившего на мероприятии, и он на служебном автомобиле оперативно доставил ее в больницу.
Брестчанке оказали экстренную помощь и поместили в реанимацию.
Оказалось, что женщина столкнулась с острой аллергической реакцией, произошел отек Квинке.
Сейчас ее жизни ничего не угрожает: белоруска даже написала благодарность спасшему ее жизнь милиционеру.