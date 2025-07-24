закрыть
24 июля 2025, четверг, 1:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска проглотила осу в газировке и чуть не умерла

  • 24.07.2025, 1:43
Белоруска проглотила осу в газировке и чуть не умерла

Как это случилось.

Насекомое в напитке едва не стоило жизни жительнице Бреста, сообщает газета «На страже».

Женщина отдыхала на автомобильном фестивале и в какой-то момент решила выпить газированный напиток. Однако она не заметила, что туда попала оса, и случайно проглотила насекомое.

Брестчанке резко стало трудно дышать, и ситуация ухудшалась с каждой минутой.

Состояние женщины привлекло внимание участкового милиционера, дежурившего на мероприятии, и он на служебном автомобиле оперативно доставил ее в больницу.

Брестчанке оказали экстренную помощь и поместили в реанимацию.

Оказалось, что женщина столкнулась с острой аллергической реакцией, произошел отек Квинке.

Сейчас ее жизни ничего не угрожает: белоруска даже написала благодарность спасшему ее жизнь милиционеру.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип