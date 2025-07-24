Украинские спецназовцы одним боеприпасом ликвидировали сразу пятерых российских захватчиков 24.07.2025, 3:01

Уникальная точность.

Спецназовцы 1-го отдельного отряда ЦСП «Омега» продемонстрировали уникальную точность, уничтожив одним точным сбросом с дрона штурмовую группу оккупантов.

Об этом сообщили на странице Центра специального назначения «Омега», информирует Цензор.НЕТ.

На видео, опубликованном бойцами, зафиксировано, как один боеприпас, сброшенный с дрона, попадает точно в центр вражеской штурмовой группы, ликвидируя сразу пятерых захватчиков.

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