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Украинские спецназовцы одним боеприпасом ликвидировали сразу пятерых российских захватчиков

  • 24.07.2025, 3:01
Украинские спецназовцы одним боеприпасом ликвидировали сразу пятерых российских захватчиков

Уникальная точность.

Спецназовцы 1-го отдельного отряда ЦСП «Омега» продемонстрировали уникальную точность, уничтожив одним точным сбросом с дрона штурмовую группу оккупантов.

Об этом сообщили на странице Центра специального назначения «Омега», информирует Цензор.НЕТ.

На видео, опубликованном бойцами, зафиксировано, как один боеприпас, сброшенный с дрона, попадает точно в центр вражеской штурмовой группы, ликвидируя сразу пятерых захватчиков.

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