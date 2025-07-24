Украинские спецназовцы одним боеприпасом ликвидировали сразу пятерых российских захватчиков
- 24.07.2025, 3:01
Уникальная точность.
Спецназовцы 1-го отдельного отряда ЦСП «Омега» продемонстрировали уникальную точность, уничтожив одним точным сбросом с дрона штурмовую группу оккупантов.
Об этом сообщили на странице Центра специального назначения «Омега», информирует Цензор.НЕТ.
На видео, опубликованном бойцами, зафиксировано, как один боеприпас, сброшенный с дрона, попадает точно в центр вражеской штурмовой группы, ликвидируя сразу пятерых захватчиков.