Горит «сердце» Одессы: дроны РФ атаковали Привоз и центр города 24.07.2025, 7:37

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Повреждены памятники архитектуры.

В ночь на 24 июля российская армия массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры. В городе вспыхнули пожары, в том числе горит и знаменитый рынок Привоз.

«Враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе – ряд пожаров», - сообщил в 2:51 глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

На данный момент известно о возгорании двух этажей в жилом многоэтажном доме, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

По словам Кипера, также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Информация о пострадавших уточняется.

Утром в ГосЧС сообщили, что в Одессе горит рынок Привоз.

«Одесский Привоз — это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Там же можно по-настоящему узнать Одессу! Спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти от огня столь значимое для одесситов и каждого туриста место», - говорится в сообщении.

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