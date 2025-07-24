Горит «сердце» Одессы: дроны РФ атаковали Привоз и центр города
- 24.07.2025, 7:37
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Повреждены памятники архитектуры.
В ночь на 24 июля российская армия массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры. В городе вспыхнули пожары, в том числе горит и знаменитый рынок Привоз.
«Враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе – ряд пожаров», - сообщил в 2:51 глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.
На данный момент известно о возгорании двух этажей в жилом многоэтажном доме, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.
По словам Кипера, также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.
Информация о пострадавших уточняется.
Утром в ГосЧС сообщили, что в Одессе горит рынок Привоз.
«Одесский Привоз — это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Там же можно по-настоящему узнать Одессу! Спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти от огня столь значимое для одесситов и каждого туриста место», - говорится в сообщении.