Из плена РФ вернулся последний защитник острова Змеиный 24.07.2025, 7:58

Сын видел его только на фото.

Вечером 22 июля 2025 года состоялся обмен пленными с Россией. Во время него в Украину вернулся последний защитник острова Змеиный – Виталий Гиренко.

Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Захисники Зміїного». Отмечается, что Виталий Гиренко провел во вражеском плену более трех лет.

«Долгожданный обмен, длиной в 3 года 5 месяцев для нашего последнего защитника Змеиного состоялся! Пограничник острова Ахилла – Виталий Гиренко дома!!! Свободный, несокрушимый духом и телом Виталий наконец на родной земле», – говорится в публикации.

В посте сообщества за февраль рассказывали, что маленький сын защитника Дмитрий знает отца только по фотографиям.

«Когда мужчину взяли в плен, его жена Алена находилась на седьмом месяце беременности», – писали тогда.

Отметим, что информацию о том, что из плена освобожден последний защитник Змеиного, боец Государственной пограничной службы Украины, публиковали и в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

24 июля состоялся девятый этап обмена пленными с российской стороной, о котором было договорено во время переговоров в Стамбуле.

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