Лукашенко сильно разочарован 8 24.07.2025, 8:23

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Некого учить сажать картошку.

Министр образования Андрей Иванец рассказал об итогах приема заявлений на бюджетную форму обучения в вузах в 2025 году. По его словам, план набора на бюджетные места выполнен на 99,4%, пишет «Салідарнасць».

Иными словами, на 0,6% мест абитуриенты не захотели учиться даже бесплатно. Если учесть, что в этом году в Беларуси на бюджетную форму обучения планируется принять 31,8 тыс. человек, то выходит, что как минимум 190 мест остаются незанятыми.

Какие же профили сегодня не в чести у молодежи? К большому разочарованию Лукашенко, мечтающего всех научить сажать картошку, только два из четырех сельскохозяйственных вузов полностью заполнили бюджетные места. 80 мест остались вакантными.

Министр Иванец сообщил, что после 27 июля планируется дополнительный набор в Горьковскую сельскохозяйственную академию и Витебскую ветеринарную академию.

Еще одно разочарования главного «педагога» страны должен вызвать недобор на некоторые педагогические специальности. Сложность обучения и бесперспективность в плане дальнейшей реализации и заработка привели к тому, что абитуриенты уже по традиции обходят стороной педспециальности физико-математического профиля.

На данный момент университеты завершили прием заявлений. Теперь на некоторых специальностях, где это предусмотрено, проходят внутренние тесты для абитуриентов. Прием на бюджет завершится 27 июля.

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