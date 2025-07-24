Скрытая правда Кремля: что на самом деле происходит в армии РФ 2 24.07.2025, 8:36

7,856

Отставание от Запада усиливается.

Россия тратит рекордные средства на войну против Украины, однако из-за западных санкций теряет возможность модернизировать свою армию и готовить ее к будущим технологически более сложным конфликтам. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на аналитический отчет Матье Булега, консультанта программы «Россия и Евразия» в лондонском аналитическом центре Chatham House.

По его словам, в 2025 году Россия планирует потратить на войну 6,3% ВВП - самый высокий уровень военных расходов со времен Холодной войны. В то же время из-за ограниченного доступа к критическим импортным компонентам происходит технологическая деградация российского военно-промышленного комплекса.

«России, вероятно, придется упростить и замедлить свое военное производство, смириться со снижением качества продукции и с определенной формой «инновационной стагнации» в своих исследованиях и разработках», - отметил Булег.

Аналитик объясняет, что вместо научно-технических прорывов российский военный сектор вынужден заниматься постепенным усовершенствованием устаревших систем, адаптируя вооружение к новым реалиям, а не внедряя настоящие инновации.

В краткосрочной перспективе это означает, что Россия сможет производить технику, которая будет оставаться угрозой для Украины и Европы. Однако со временем ее способность конкурировать с ведущими военными державами будет снижаться.

Еще одна серьезная проблема - экономическая «усталость» от высоких военных расходов. По словам Булега, на первый взгляд, война дает положительные макроэкономические показатели, однако впоследствии растет инфляция, падает покупательная способность населения и обостряется кризис ликвидности в банках. Эти негативные тенденции уже наблюдаются в российской экономике.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com