СМИ: Главный знак Оззи Осборну подал его отец 24.07.2025, 8:59

1,362

Фото: Ross Halfin

Малоизвестные факты из жизни легендарного музыканта.

Английский рок-музыкант и вокалист группы Black Sabbath Оззи Осборн, сердце которого остановилось в возрасте 76 лет, смог достичь бешеной популярности среди слушателей во всем мире и подарить им большое количество впечатляющих хитов. Однако мало кто знает, что вдохновением усердно работать для легендарного музыканта стал его отец, Джон Томас Осборн, более того, артист воспринял его уход в мир иной как знак продолжать свою творческую деятельность.

Об этом инсайдер, приближенный к знаменитости, рассказал изданию Daily Mail. Он также отметил, что смерть папы «преследовала» культового рокера всю жизнь.

Оззи Осборн вырос в семье рабочих. Его мать, Лилиан, трудилась на автомобильном заводе, а отец был слесарем-инструментальщиком в корпорации General Electric Company. По словам источника, Джон Осборн буквально «посвятил свою жизнь» работе, поэтому всего через несколько дней после того, как вышел на пенсию, умер.

«Его отец говорил семье, что стоит заняться садоводством. Он перекапывал сад несколько дней, а потом упал замертво, просто так. Оззи чувствовал, что какой бы тяжелой ни была его работа, у Джона была цель ходить туда, чтобы обеспечивать свою семью и иметь важную роль. И когда этого не стало, он чувствовал себя растерянным», – рассказал инсайдер.

Вокалист группы Black Sabbath довольно странно воспринял смерть папы. Конечно, знаменитости было больно, однако он отнесся к потере как к знаку в дальнейшем заниматься музыкой и наслаждаться поддержкой от фанатов. С такими мыслями артист продолжал развиваться, а в 1987 году посвятил отцу песню Junior's Eyes.

Кстати, как раскрыл инсайдер, Оззи Осборн, как и его папа, никогда не хотел завершать свою карьеру. Его прощальное выступление, состоявшееся 5 июля на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, Великобритания, должно было поставить точку лишь в концертной деятельности. Знаменитость планировал выпустить новый альбом уже в этом году, а также посещать телевизионные шоу.

«Он был прирожденным артистом, и в последние годы жизни он преодолел столько всего из-за болей в шее, спине и ногах, а также из-за болезни Паркинсона, чтобы быть лучшим на телевидении, радио и сцене», – отметил источник, – «Оззи ненавидел мысль о том, что он просто завянет и совсем остановится».

Однако, к сожалению, больше легендарный музыкант не порадует поклонников новыми композициями. 22 июля он отошел в мир иной, находясь в окружении своей семьи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com