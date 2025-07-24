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В Амурской области РФ пропал самолет Ан-24

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  • 24.07.2025, 9:06
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В Амурской области РФ пропал самолет Ан-24
иллюстративное фото

На борту находились 49 человек.

Пассажирский самолет Ан-24 пропал в Амурской области РФ, сообщил 24 июля «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы.

Самолет Ан-24 следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. По словам собеседника агентства, вблизи конечной точки воздушное судно не прошло контроль. Связи с самолетом нет, пишет «Медуза».

По данным телеграм-канала Baza, Ан-24 готовился к посадке, но не смог приземлиться с первого раза и ушел на второй круг, после чего связь с ним пропала. На поиски направили вертолет Ми-8 и наземные службы. По информации Shot, пропал борт авиакомпании «Ангара».

На борту находились 40 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа, сообщил ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. В то же время РИА Новости пишет, что на борту находились 42 пассажира.

В МЧС подтвердили исчезновение пассажирского Ан-24 в Амурской области, на поиски направили спасателей. По словам главы Амурской области Василия Орлова, по предварительным данным, на борту самолета находились 43 пассажира, из них пять детей, и шесть членов экипажа.

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