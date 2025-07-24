«Скряга и транжира — готовый сценарий семейной драмы» 24.07.2025, 9:17

иллюстративное фото onliner

Финансовый консультант рассказала о типичных ситуациях в белорусских семьях.

Множество семейных драм начинаются из-за денег. Когда супруги на эмоциях пытаются решить накопившиеся вопросы — «кто, сколько и на что тратит», «почему не откладываем», «где новая машина или шуба», — конфликты неизбежны. Совместный бюджет — это проверка на прочность даже для крепких отношений. Один копит на черный день, другой живет по принципу «деньги есть — надо тратить». В результате даже жировка может стать поводом для ссоры. Но если заранее договориться о бюджете в семье и найти баланс между экономией и спонтанными покупками, можно сохранить и мир, и финансы.

О том, почему люди по-разному относятся к деньгам, как на самом деле оценивается состоятельность и что делать, чтобы перестать выносить мозг любимому человеку из-за денег, на примерах из своей практики «Онлайнеру» рассказала финансовый консультант Елена Максимович.

Почему в семье ссорятся из-за денег: главная причина

Первая и самая очевидная причина семейных ссор на почве денег, по мнению эксперта, в том, что у людей разные финансовые ценности и привычки. Один может считать, что нужно во что бы то ни стало копить на черный день, экономить каждую копейку и жить скромно. А другой привык жить здесь и сейчас, не задумываясь о завтрашнем дне.

— Корни этих различий обычно уходят в детство. То, как человек воспринимает деньги, формируется под влиянием его опыта, незакрытых гештальтов, детских травм. И уже во взрослой жизни эти установки проявляются во всей красе.

Деньги — это просто средство обмена

Мы обмениваем свои компетенции и время на зарплату, а потом эти деньги — на товары и услуги. Но для многих они становятся чем-то большим.

Для одних — это символ контроля: чем денег больше, тем безопаснее человек себя чувствует. И это действительно так, ведь деньги решают хоть и не все, но многие вопросы.

Для других — способ доказать свою успешность. Люди могут покупать дорогие вещи лишь для того, чтобы произвести впечатление на окружающих.

— Зарабатывать больше по разным причинам стремится большинство людей. Но что получается на практике? Делает ли жизнь проще одно только увеличение дохода?

— Нет, не делает. Ведь состоятельность и благополучие грамотно будет оценивать не по размеру заработка, а по соотношению доходов и расходов, — поясняет Елена. — Для наглядности представьте двух человек: один зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц, второй — 5 тысяч. Как по-вашему, кто из них финансово устойчивее?

— На первый взгляд, более успешным кажется тот, кто зарабатывает 10 тысяч.

— А если я скажу вам, что его ежемесячные расходы составляют даже не 10, а больше — 11 тысяч рублей. Что у него нет никаких накоплений, нет кубышки «на черный день» и живет он вообще в минус, потому что пользуется еще и картами рассрочки.

А тот, который зарабатывает 5 тысяч рублей, живет на 3 тысячи в месяц, а 2 тысячи откладывает и делает это уже на протяжении, скажем, 5 лет. Вот и посчитайте: 5 × 12 × 2000. Получается, что его накопления составляют порядка 120 тысяч, — завершает Елена подсчеты.

Выносим отсюда важный урок: дело не в том, сколько ты зарабатываешь, а в том, как распоряжаешься деньгами. Ведь часто получается, что, когда человек начинает зарабатывать больше, он расслабляется, ему кажется: «Ну сейчас заживу». Ан нет. Чаще всего он просто начинает больше тратить на всякие мелочи, которые в итоге съедают весь его бюджет. Вот вам и парадокс: не в размере зарплаты счастье.

Что делать, если в семье один тратит, а другой экономит

— А давайте представим, что будет, если эти двое, о которых шла речь выше, — поженятся?

— Это интересный и необычный кейс, но так действительно бывает в жизни: девушка выходит замуж за парня, который зарабатывает в два раза больше. Казалось бы, о чем ей беспокоиться? А потом выясняется, что он тратит все до копейки. Каждый день приносит ей букет за 300 рублей или какие-то подарки, показывает так свою любовь. Все это, безусловно, очень мило, но ей, может, хватило бы и одного букета в воскресенье, а деньги нужны на что-то более существенное. Но она молчит и копит недовольство.

Если честно, союз транжиры и скряги независимо от реальных сумм дохода — это готовый сценарий для семейной драмы. Потом люди говорят: мол, «наш брак съела бытовуха». Не бытовуха съедает браки, а сами люди, относясь безответственно к своей жизни.

Разумеется, что тот, кто привык жить не по средствам, будет возмущаться: «Почему мы не можем купить новую машину/телефон/шубку?»

А бережливый партнер в это время будет в ужасе подсчитывать, как дотянуть до зарплаты.

Елена убеждена: очень часто бывает так, что жена молча ждет от мужа одного (например, чтобы он больше зарабатывал), а муж также молча ожидает от нее другого (чтобы жена меньше тратила). Конфликт в этом случае неизбежен, поскольку супруги не умеют разговаривать о деньгах открыто:

— Если финансовые вопросы не решать, рано или поздно начнутся споры.

Делаем выводы. Чтобы не ссориться из-за денег с любимым человеком, нужно:

Понимать истинную природу своих отношений с финансами.

Открыто обсуждать финансовые ожидания с партнером.

Совместно планировать бюджет.

Помнить, что количество денег менее важно, чем умение ими распоряжаться.

— А что если разница в доходах серьезная, а финансовые привычки не поддаются корректировке?

— В этом случае можно заключить брачный договор. Как это может быть воспринято со стороны партнера — история с двумя видами развязки.

Приведу пример из практики, — вспоминает Елена. — Жених — очень успешный, обеспеченный мужчина. Невеста — обычная девушка из простой семьи. Разница в достатке — в сотни раз. И вот в какой-то момент его друзья начинают нашептывать: «А тебе не кажется, что она просто за твоим состоянием охотится?»

Но он по молодости отмахивается: «Да ну вас, как можно, мы любим друг друга, все хорошо». А потом его юрист предложил: «Давай проверим ваши чувства и предложим ей подписать брачный договор. Просто посмотрим, как она отреагирует». И что вы думаете? Там получился скандал в духе: «Ты мне не доверяешь! Не любишь! Зачем тогда замуж выходить?!» В общем, дальше у них ничего не сложилось.

Зато во второй раз он поступил умнее. Сразу сказал новой невесте про договор, а она и выдала: «Я все равно с тобой разводиться не собираюсь — давай подпишем». Сейчас у них двое детей, она помогает ему в бизнесе — и живут они душа в душу.

Совместный или раздельный бюджет: плюсы и минусы

— Какие варианты ведения бюджета стоит обсудить супругам?

— Первый вариант — это совместный бюджет, когда все деньги идут в одну копилку и оттуда вы берете средства на общие нужды. Не «я трачу то, что заработала» или «он тратит то, что заработал», а все вместе.

На детей, на семью, на бытовые расходы — все из общего котла.

Однако в случае, когда один зарабатывает 10 тысяч и все тратит, а другой получает вполовину меньше, но откладывает, такой вариант не сработает. Либо тот, кто привык жить одним днем, должен отказаться от своей модели поведения (но скажу честно, это утопия, он не откажется, и ссоры будут продолжаться). Либо нужно выбирать какой-то из следующих двух подходов.

Второй вариант: частично совместный бюджет — когда супруги складываются на общие расходы. Но если доходы сильно различаются, важно учитывать не равные суммы, а равные проценты. Ведь что такое 2000 рублей из 10 000 и те же 2000 из 5000? Совсем разная нагрузка. А если оба отдают, скажем, по 20% — это уже справедливо.

Третий вариант: полностью раздельный бюджет — деньги не смешиваются вообще. Супруги могут даже не знать точных доходов друг друга. У меня был такой пример: пара живет мирно и счастливо, потому что каждый финансово независим.

Они просто договорились, кто за что отвечает: муж гасит ипотеку и расходы на машину, жена оплачивает «коммуналку».

Отпуск оплачивают пополам. Подарки, рестораны — каждый по желанию, без отчетов «сколько это стоит». И на мой взгляд, у них даже больше взаимопонимания, чем у многих пар с общим бюджетом. Потому что нет разногласий: все обязанности четко распределены, и при этом сохраняется финансовая свобода.

Если у супругов уже есть дети, эксперт советует также разделить затраты. Например, репетиторов оплачивает муж, а школьные кружки и питание — жена. Главное — заранее все обсудить и найти комфортный для обоих вариант.

Почему нельзя полностью зависеть от супруга

В ходе интервью Елена вспоминает еще один случай, когда к ней обратилась женщина 45 лет, пережившая развод. В браке она провела 17 лет, на протяжении которых полностью находилась на обеспечении супруга.

Он хорошо зарабатывал и принимал все финансовые решения самостоятельно, она — тратила не считая.

В то же время она не была тунеядцем, у нее была работа, но размер заработной платы покрывал только косметические процедуры и дорогостоящие тренировки в спортзале. При этом она понятия не имела о том, сколько стоят репетиторы для детей или какую сумму съедает «коммуналка».

Когда брак распался, оказалось, что женщина совершенно не умеет распоряжаться деньгами:

— После развода прошло несколько месяцев, а у нее — полный финансовый бардак, который уже начал сказываться на психике.

И разбираться со всем этим ей нужно было срочно, поскольку у нее на воспитании — двое детей 12 и 10 лет. Вот так, столкнувшись с реальной жизнью, женщина в свои 45 лет понятия не имела, что сколько стоит, как ей распоряжаться деньгами, и постоянно находилась в стрессе.

Важность этого примера эксперт видит в следующем:

— Когда женщина «за мужем», это вовсе не должно означать, что она ни во что не вникает и ни о чем финансовом не думает.

Принцип «ты зарабатываешь – я трачу» работает до тех пор, пока все хорошо.

Как только происходит кризис – потеря работы, болезнь, развод, – второй супруг оказывается беззащитным. Финансовая грамотность должна быть частью семейных отношений, как доверие, любовь и уважение. И вообще я считаю, что настоящая любовь возможна только тогда, когда супруги финансово независимы друг от друга.

Мы часто видим в фильмах, как люди годами живут вместе, потому что один финансово зависит от другого, и это мучительная ловушка.

— Сейчас часто встречаются ситуации, когда муж зарабатывает достаточно, чтобы жена могла заниматься только семьей, домом, детьми и ничем больше. Что важно учитывать тем, кого устраивает такая модель отношений?

— Если женщина не зарабатывает, у нее нет своего дохода, то она полностью принимает на себя ответственность за то, что она зависит от мужа финансово. И это нужно обязательно обсудить с супругом заранее, чтобы потом не возникало взаимных претензий: «Ты не работаешь, это я тебе деньги даю», «Ты не дал мне развиваться, посадил дома» и так далее.

Каждый должен быть готов к последствиям своих решений.

Но рассуждать нужно иначе: «Если я согласилась на такую модель, значит, это моя ответственность. Иначе я могла бы, например, открыть бизнес и добиться успеха».

Эксперт утверждает, что есть семьи, где этот вопрос решен грамотно: супруги заранее договариваются, что, например, работа по дому — это тоже работа. Муж платит жене зарплату, которая идет не на общие расходы — продукты, коммунальные платежи и прочее, — а именно на ее личные нужды. Как она их потратит — на салоны, инвестиции или что-то еще, — мужа не касается. Потому что семью он обеспечивает отдельно.

— Я считаю это справедливым, если обе стороны согласны. Ведь чтобы муж мог много зарабатывать, у него должен быть надежный тыл, о котором не нужно беспокоиться. Если этого тыла нет, он не сможет сосредоточиться на работе. — подчеркивает Елена.

Эксперт также рекомендует неработающему супругу(-е) иметь неприкосновенный запас денег. Как создать этот запас, личное дело каждого, но можно учесть вот эти рекомендации:

прямо сказать супругу о какой-то сумме выплаты (не на повседневные бытовые расходы, а на личные траты);

откладывать свою зарплату, а жить за деньги мужа;

создать семейный фонд на случай непредвиденных обстоятельств и прописать правила его использования;

какие-то другие варианты.

Нужно ли детям знать, сколько зарабатывают родители

— Должны ли дети знать, сколько зарабатывают родители? Какие есть плюсы и минусы финансовой открытости?

— Дети иногда бывают неосмотрительны, излишне прямолинейны, могут хвастаться: «Мои родители зарабатывают столько, а твои — столько», «Почему мама зарабатывает больше, чем папа. Значит она главнее?» Это может создавать неловкие ситуации.

Например, одна коллега рассказала, как ее муж нашел удачную подработку, которую хорошо оплатили. Через какое-то время к ним пришли гости, а ребенок и выдал за общим столом: «А мой папа может заработать 500 евро за один день!» Это поставило всех в неловкое положение.

Поэтому конкретные суммы детям лучше не называть, — рекомендует эксперт. И одновременно обращает внимание, что говорить с детьми о деньгах и учить грамотно с ними обращаться нужно обязательно. — Если в семье возникают финансовые трудности, ребенок должен об этом знать — простыми словами, без перекладывания на него взрослых проблем, объясните: «Сейчас нам нужно немного экономить, но скоро все наладится».

Если ребенок привык получать игрушки каждые выходные, он должен понимать, почему сейчас это невозможно.

— Карманные деньги детям давать также необходимо, — считает Елена. — Это их первый опыт управления бюджетом. Но лучше выдавать не ежедневно и не на месяц, а на неделю. Так ребенок научится планировать: «У меня есть какая-то определенная сумма, если потрачу меньше сегодня — у меня останутся деньги на выходные или можно отложить их в копилку». Так постепенно ребенок научится рассчитывать свои расходы, а вы будет спокойны, зная, что прививаете ему правильное финансовое поведение, которое очень поможет ему дальше в жизни.

Если ребенок совершает финансовые ошибки, эксперт советует не ругать, а вместо того, чтобы винить его: «Зачем ты это купил?», объяснить: «Вот твой бюджет, ты потратил на это, а нужно было на то. Больше денег я дать не могу, но давай вместе спланируем на следующую неделю». Показательно будет также разделить сумму на дни недели и посчитать возможные траты.

Елена убеждена, что чем раньше начать открыто обсуждать финансы с детьми (конечно, без излишних подробностей), тем грамотнее они будут обращаться с деньгами в будущем. Это особенно важно для состоятельных семей, где есть бизнес, который предстоит передать детям:

— Нужно воспитывать не просто наследников, а преемников, которые смогут грамотно управлять капиталом — развивать бизнес или выгодно его продать, — заключает эксперт.

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