«Будет гореть пол-Москвы» 24.07.2025, 9:27

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Аналитик рассказал о циничном замысле Путина.

В России уже становятся обыденностью закрытие аэропортов и введение плана «Ковер» из-за атаки украинских дронов. В ночь на 20 июля в Москве более 100 рейсов были перенесены или отменены.

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко рассказал «24 Каналу», как российские власти могут использовать ситуацию с коллапсом в аэропортах. Также из-за украинских беспилотников ограничения в российских аэропортах вводились 19 июля.

Какие убытки несет Россия из-за коллапса в аэропортах?

Демченко отметил, что каждый рейс, который был отменен, каждый часовое закрытие аэропорта в России и особенно в Москве, стоит российскому бюджету в 50 миллионов рублей.

В день, по его словам, бывает по 7 – 8 раз закрывают аэропорты. А в последнее время более 1000 рейсов отменены по всей России, особенно в центральных городах. Это уже идет речь о десятках миллионов не рублей, а долларов.

«Российские генералы находятся в Москве и так же там размещены центры принятия решений. А люди, которые эти решения выполняют, конструируют и что-то делают, находятся в регионах. Они не могут добраться до Москвы для того, чтобы принять те или иные решения», – подчеркнул журналист.

Поэтому, по его мнению, речь идет о полноценном коллапсе даже оборонного сегмента России из-за ударов по системе аэропортов.

«Путин не так просто пытается сбивать противоракетами украинские дроны на территории аэропортов. Он собирается уничтожать свои же аэропорты. Уже были теракты в «Домодедово», «Шереметьево». Будут провокации», – предположил он.

Тысячи людей собираются на территории терминалов. Почему их не выпускают? План «Ковер». Зачем им выдают матрасы? Наверное для того, чтобы создать картинку, уверен аналитик-международник, а потом и трагедию для них.

«Когда Путин поймет, что ситуация выходит из-под контроля, что денег нет, а войну надо продолжать для удержания своей власти, он ликвидирует тысячи людей. Будет гореть пол-Москвы. Но он сделает все, чтобы эту войну продолжить и всем заткнуть рты», – отметил Александр Демченко.

Журналист отметил, что Путин даже начал затыкать рот своим пропагандистам. Госдума и Кремль запретили им смотреть честные и правдивые украинские новости.

Если сейчас выбрасываются из окон и самостреляются министры в России, то, по его словам, следующими будут наказывать пропагандистов.

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