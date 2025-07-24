Соловьев и Симонян распереживалась за Путина Александр Невзоров

24.07.2025, 9:31

Беспокойство пропагандистов понятно и оправдано.

Русская пропаганда ужасно распереживалась за задницу Путина.

Ее, от имени Трампа пообещал «надрать» сенатор Грэм.

Действительно, седалище президента - важнейшая святыня «русского мира». Своей сакральностью она превосходит «Троицу» Рублева.

И это не гипербола.

Если выставить путинский афедрон в свободный доступ, то желающих к нему приложиться будет стократно больше, чем целовальников знаменитой доски.

Беспокойство Соловьева и Симонян понятно и оправдано. Но вместо того, чтобы подойти к вопросу по-деловому и обсудить тип наркоза для священных ягодиц, пропаганда завела надоевшую шарманку « про разбомбим Америку», «порвем Грема на органы» и т.д.

В результате столь важный для патриотов вопрос обезболивания святыни остался необсужденным.

Конечно, оптимальным вариантом была бы эпидуральная анастезия. Процесс надирания был бы почти не замечен пациентом.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com