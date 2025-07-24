Соловьев и Симонян распереживалась за Путина
- Александр Невзоров
- 24.07.2025, 9:31
Беспокойство пропагандистов понятно и оправдано.
Русская пропаганда ужасно распереживалась за задницу Путина.
Ее, от имени Трампа пообещал «надрать» сенатор Грэм.
Действительно, седалище президента - важнейшая святыня «русского мира». Своей сакральностью она превосходит «Троицу» Рублева.
И это не гипербола.
Если выставить путинский афедрон в свободный доступ, то желающих к нему приложиться будет стократно больше, чем целовальников знаменитой доски.
Беспокойство Соловьева и Симонян понятно и оправдано. Но вместо того, чтобы подойти к вопросу по-деловому и обсудить тип наркоза для священных ягодиц, пропаганда завела надоевшую шарманку « про разбомбим Америку», «порвем Грема на органы» и т.д.
В результате столь важный для патриотов вопрос обезболивания святыни остался необсужденным.
Конечно, оптимальным вариантом была бы эпидуральная анастезия. Процесс надирания был бы почти не замечен пациентом.
Александр Невзоров, «Телеграм»