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Reuters: Россия покупает двигатели для дронов у Китая под видом холодильников

  • 24.07.2025, 9:40
Reuters: Россия покупает двигатели для дронов у Китая под видом холодильников

Разоблачена схема поставок.

Китайские двигатели тайно поставляются через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под маркировкой «промышленных холодильных установок», чтобы избежать обнаружения после введения западных санкций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в европейских органах безопасности, а также таможенные документы.

«Произведенные в Китае двигатели скрыто отправляют через подставные компании государственному производителю дронов в России, называя их «промышленными охлаждающими приборами», во избежание обнаружения из-за западных санкций», - говорится в материале.

Эти поставки позволили российскому производителю оружия ИЭМЗ «Купол» увеличить производство ударного беспилотника «Гарпия-А1», несмотря на санкции США и ЕС, введенные в октябре.

Внутренний документ компании «Купол», с которым ознакомилось агентство, свидетельствует о подписании контракта с минобороны России на производство более 6 тыс. «Гарпий» в этом году, по сравнению с 2 тыс. в 2024 году. В документе указано, что до апреля уже было поставлено более 1,5 тыс. беспилотников.

Этот беспилотник дальнего радиуса действия используется для атак на гражданские и военные объекты в глубине украинской территории, причем ежемесячно Россия использует около 500 таких беспилотников.

«То, что эти товары указываются как «охлаждающие приборы», позволяет экспортировать их в Россию, не вызывая подозрений у правительства Китая», - рассказал один из собеседников Reuters.

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