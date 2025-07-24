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Полк Калиновского объявил срочный сбор для двух бойцов

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  • 24.07.2025, 9:45
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Полк Калиновского объявил срочный сбор для двух бойцов
Фото: kalinouski.org

Они были тяжело ранены под Бахмутом и находятся на лечении в США.

Белорусским добровольцам, которые были тяжело ранены под Бахмутом, необходима помощь. Сейчас они находятся на лечении в США.

Во время боевой операции под Бахмутом в январе 2023 года двое добровольцев подразделения получили тяжелые ранения во время обстрела. Один из них сейчас проходит сложную реабилитацию в США. Белорус потерял часть лучевой кости, у него повреждены нервы и мышцы. Он перенес десятки операций и до сих пор нуждается в помощи. Чтобы восстановить подвижность руки, врачи даже пожертвовали одним из пальцев, сообщает полк Калиновского.

К сожалению, фонд, организовавший его лечение в США, больше не может оказывать поддержку.

Второй боец получил ранение от взрыва гранаты весной 2023-го. Ему удалили большую часть кишечника, сейчас он питается через специальные системы и ожидает очередную сложную операцию.

«Поскольку бойцы уже долгое время находятся в Штатах, воинская часть в связи с действующим законодательством не может выплачивать им зарплаты. Теперь они столкнулись с острой проблемой: им нужны деньги, чтобы продолжать сложное и длительное лечение, а также для поддержки их семей», – говорится в сообщении полка Калиновского.

Добровольцам срочно нужно 500 000 гривен (примерно $12 тысяч), чтобы обеспечить продолжение терапии, оплатить будущие операции и поддержать семьи до начала 2026 года. Без этой поддержки жизненно необходимое лечение может оказаться под угрозой.

«Любая помощь – это шанс для наших побратимов пройти сложный путь лечения и реабилитации и вернуться к полноценной жизни. Они отдали свое здоровье, защищая нас, и сейчас остро нуждаются в поддержке», – отмечают в полку.

Ссылки на помощь:

Monobank

Фонд: https://kalinouski.org/support/#tabs-2

(добавьте к цели сбора, что выслали деньги на реабилитацию)

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