Полк Калиновского объявил срочный сбор для двух бойцов

Полк Калиновского объявил срочный сбор для двух бойцов3
- 24.07.2025, 9:45
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Они были тяжело ранены под Бахмутом и находятся на лечении в США.
Белорусским добровольцам, которые были тяжело ранены под Бахмутом, необходима помощь. Сейчас они находятся на лечении в США.
Во время боевой операции под Бахмутом в январе 2023 года двое добровольцев подразделения получили тяжелые ранения во время обстрела. Один из них сейчас проходит сложную реабилитацию в США. Белорус потерял часть лучевой кости, у него повреждены нервы и мышцы. Он перенес десятки операций и до сих пор нуждается в помощи. Чтобы восстановить подвижность руки, врачи даже пожертвовали одним из пальцев, сообщает полк Калиновского.
К сожалению, фонд, организовавший его лечение в США, больше не может оказывать поддержку.
Второй боец получил ранение от взрыва гранаты весной 2023-го. Ему удалили большую часть кишечника, сейчас он питается через специальные системы и ожидает очередную сложную операцию.
«Поскольку бойцы уже долгое время находятся в Штатах, воинская часть в связи с действующим законодательством не может выплачивать им зарплаты. Теперь они столкнулись с острой проблемой: им нужны деньги, чтобы продолжать сложное и длительное лечение, а также для поддержки их семей», – говорится в сообщении полка Калиновского.
Добровольцам срочно нужно 500 000 гривен (примерно $12 тысяч), чтобы обеспечить продолжение терапии, оплатить будущие операции и поддержать семьи до начала 2026 года. Без этой поддержки жизненно необходимое лечение может оказаться под угрозой.
«Любая помощь – это шанс для наших побратимов пройти сложный путь лечения и реабилитации и вернуться к полноценной жизни. Они отдали свое здоровье, защищая нас, и сейчас остро нуждаются в поддержке», – отмечают в полку.
Ссылки на помощь:
Фонд: https://kalinouski.org/support/#tabs-2
(добавьте к цели сбора, что выслали деньги на реабилитацию)