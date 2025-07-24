Фон дер Ляйен заявила Си Цзиньпину о «переломном моменте» в отношениях 3 24.07.2025, 9:53

8,154

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Терпение закончилось.

Отношения между ЕС и Китаем «достигли переломного момента». Устойчивые связи должны быть взаимовыгодными.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

«По мере углубления нашего сотрудничества росли и дисбалансы. Мы достигли переломного момента», - сказала фон дер Ляйен председателю КНР Си Цзиньпину в время саммита в Пекине.

Она имела в виду дефицит торгового баланса ЕС с Китаем, который в прошлом году вырос до исторических 305,8 млрд евро.

«Перебалансировка наших двусторонних отношений крайне важна... Китаю и Европе крайне важно признать наши обеспокоенности и предложить реальные решения», - добавила глава Еврокомиссии.

В ходе встречи Си Цзиньпин призвал ЕС «сделать правильный стратегический выбор» завуалированно раскритиковав агрессивную позицию Брюсселя в отношении Китая.

«Чем серьезнее и сложнее международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять связи, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество», - заявил Си Цзиньпин фон дер Ляйен.

Коммунистический диктатор заявил, что «китайские и европейские лидеры должны... сделать правильный стратегический выбор, отвечающий ожиданиям народа».

Саммит на фоне разногласий

Это первая личная встреча лидеров ЕС и Китая с 2023 года. Она проходит в условиях усиления разногласий после краткого периода возможной разрядки.

Недели перед саммитом были наполнены торговыми спорами по принципу «око за око» и агрессивной европейской риторикой, например, обвинением фон дер Ляйен от 8 июля в том, что Китай наводняет мировые рынки из-за своих избыточных мощностей и «способствует развитию военной экономики России».

Однако незадолго до саммита фон дер Ляйен высказалась более примирительно, назвав его в возможностью «как продвинуть вперед, так и восстановить баланс наших отношений».

Позиция Китая

Государственное информационное агентство «Синьхуа» заявило Китай является «важнейшим партнером» для Европы, имеющим ряд общих интересов.

«Китай является важнейшим партнером Европы, а не системным соперником», - говорится в комментарии.

В заявлении говорится, что обе стороны имеют общие интересы в сфере торговли, климата и глобального управления, и добавляется: «Эти области соприкосновения не должны затмеваться отдельными точками трения».

ЕС определяет Китай как «партнера, конкурента и системного соперника», что определяет его стратегический подход к политике в отношении Китая.

Ожидания от саммита

Саммит был сокращен с двух дней до одного по просьбе Пекина. Он также был перенесен из Брюсселя в китайскую столицу, так как Си Цзиньпин отказался ехать в Европу.

Визит совпал с 50-летием установления дипломатических отношений между ЕС и КНР. Перед встречей с китайским лидером фон дер Ляйен и глава Європейского Совета Антониу Кошта провели саммит ЕС-Япония в Токио.

Хотя совместное коммюнике не планируется, ЕС намерен опубликовать заявление с ключевыми месседжами. Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с ходом переговоров.

Кроме того, стороны готовят знаковую климатическую декларацию. Ее подпишут в Пекине в четверг, с обязательствами по снижению выбросов и подаче планов ООН до саммита COP30 в Бразилии.

Эскалация торговой напряженности

Отношения между ЕС и Китаем вновь омрачены торговыми и геополитическими спорами. ЕС обвиняет Пекин в поддержке Москвы и ввел санкции против двух китайских банков и пяти компаний.

Также растет напряжение в торговле. В первом полугодии 2025 года профицит Китая в торговле товарами с ЕС составил почти 143 млрд долларов - рекорд за полугодие.

ЕС ввел пошлины на китайские электромобили, чтобы ограничить поток дешевого импорта. В ответ Китай начал антидемпинговые расследования в отношении европейского бренди, молочной продукции и свинины.

Президент Торговой палаты ЕС в Китае Йенс Эскелунд заявил, что не стоит ожидать прорывных соглашений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com