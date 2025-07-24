закрыть
24 июля 2025, четверг, 11:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Пока не слышал, чтобы белорусов депортировали»

1
  • 24.07.2025, 10:05
«Пока не слышал, чтобы белорусов депортировали»
Роман Сейдж

Американский адвокат рассказал о миграционной политике США при Трампе.

Предвыборная риторика Дональда Трампа и его последующие действия на посту президента США насоздавали забот хлопот мигрантам. Теперь угроза депортации стала более реальной, как и содержание в тюрьме, окруженной крокодилами и питонами — именно такую открыли 1 июля в США. Что сейчас происходит с белорусами, которые выбрали Штаты как территорию, куда можно спрятаться от преследования на родине, или как «страну для жизни»? Куда их могут депортировать, если у США нет прямого воздушного сообщения с Беларусью? Об этом и другом «Позірк» поговорил с адвокатом белорусского происхождения Романом Сейджем, который возглавляет миграционное направление в юридическом офисе Martin Druyan & Associates Attorneys (Нью-Йорк).

Как страна, созданная мигрантами, стала для них мачехой

Борьба с нелегальной миграцией была одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. Вскоре после его прихода к власти, в марте, Министерство внутренней безопасности США издало указ об отзыве правового статуса примерно у 500 тыс. мигрантов с Кубы, из Гаити и Венесуэлы.

Ранее The Washington Post писала, что Трамп намерен за первый год президентства депортировать около миллиона человек, нелегально находящихся в стране. Это было бы самой массовой депортацией в истории страны. Хотя до сих пор Штаты пока не перекрыли рекорд Барака Обамы — более 400 тысяч депортированных в год.

Нововведения Трампа — «самодепортация» и тюрьма с крокодилами и питонами. Так, Трамп обещал платить мигрантам по тысяче долларов, если они захотят самостоятельно покинуть США. Правительство обещает покрыть все расходы на проезд, а деньги мигранты получат после возвращения в страну происхождения.

Задержанных в Штатах мигрантов держали в специальных тюрьмах или отправляли в Сальвадор, в огромный изолятор на несколько десятков тысяч человек.

1 июля во Флориде открылся Центр содержания мигрантов «Алькатрас с аллигаторами». Он находится на заброшенной взлетно-посадочной полосе посреди болот.

Власти США заявили, что основную защиту от побегов мигрантов будут обеспечивать хищники — аллигаторы и питоны.

Также Трамп принял решение о запрете на въезд в США гражданам 12 стран.

Адвокат Сейдж не думает, что «новая миграционная политика» Трампа негативно повлияет непосредственно на белорусов. Комментируя случаи, когда беларусы живут в статусе просителей убежища и два, и четыре, и десять лет, юрист отмечает, что эти люди «не в приоритете на депортацию».

Собеседник подчеркивает, что как раз недавно его клиент, гражданин Беларуси, получил убежище в США. Дело рассматривалось в Нью-Йорке, белорус претендовал на убежище, так как ему опасно находиться на родине: он участвовал в протестах 2020 года, сидел «сутки» в изоляторе. В 2022-м выехал из Беларуси, в США попал благодаря приложению CBP1 — оно было создано при прошлом президенте США Джо Байдене, им пользовались мигранты, которые попадали в США через Мексику.

«Такой способ приезда в США, с помощью этого приложения, позволяет подавать прошение на убежище и сейчас. А те, кто в 2023—2024 годах въехал в США не с помощью приложения, по закону, который подписал Трамп, не могут просить убежище и должны или выехать отсюда, или просить другой вид защиты», — уточняет Сейдж.

В сегодняшней ситуации адвокат видит определенные тенденции, которые затрагивают всех мигрантов, белорусов в том числе: если есть хоть малейшая зацепка, то велик процент, что по миграционному делу будет вынесено отрицательное решение. Почему так происходит?

«Потому что миграционные судьи — это не настоящие судьи, миграционные суды не предусмотрены Конституцией США. Это административные органы, они входят в состав Департамента юстиции США. И поэтому, конечно, судьи в определенной зависимости от администрации, исполнительной власти. Ведь уже есть случаи, когда судья стоит перед выбором, предоставить просителю убежище и потерять работу или отказать в убежище и сохранить работу. Но если мы говорим о белорусах, то на самом деле их положение не такое и плохое в миграционных судах. Все знают, что в Беларуси уже не первое десятилетие царит диктатура, и это объективный повод, чтобы просить убежище. Но обязательно должна быть и персональная составляющая: что с тобой непосредственно происходило в Беларуси, преследуют ли именно тебя. На этом нужно сконцентрироваться всем мигрантам — обязательно иметь доказательства преследования. Прошли времена, когда судья мог предоставить убежище только на основании каких-то слов, заявлений самого мигранта», — говорит Сейдж.

Убежище могут предоставить не только из-за политического преследования

Адвокат обращает внимание, что в Беларуси происходит не только политическое преследование, но и преследование по принадлежности к определенным социальным группам. Например, представителей ЛГБТ-сообщества. Но актуально ли сейчас это в США, когда Трамп говорил, что существует только два пола?

«То, что говорит Трамп, то, что озвучивают СМИ от него — это больше шоу, чем реальное положение дел. Все это делается с одной целью — привлечь информационное внимание к его персоне, к его действиям. Если он потеряет интерес к определенной теме, то и озвучивать ничего не будет», — поясняет собеседник.

По его мнению, после прихода к власти Трамп хотел консолидировать общество против мигрантов, но оно не стало единым на этой почве. «Наоборот, те же протесты в Лос-Анджелесе (в июне этого года. — «Позірк» .) против Трампа доказывают, что мнение граждан по этому вопросу не всегда совпадает с тем, что говорит президент в своих выступлениях», — отмечает Сейдж.

Но, по его словам, заявитель все равно должен иметь доказательства преследования в Беларуси: либо ты представитель ЛГБТ-сообщества, либо ты не получил медицинскую помощь только потому, что принадлежишь к этому сообществу, потому что якобы сам виноват.

«Беларусы должны знать: если их унижают по политическим мотивам или принадлежности к определенной социальной группе, они могут получить защиту в другой стране. И такой страной сегодня являются Соединенные Штаты. Даже если мы читаем о каких-то одиозных выпадах со стороны Трампа или его администрации», — подчеркивает адвокат.

Лучше быть мигрантом в демократических штатах, чем в республиканских

По наблюдениям собеседника, положение мигрантов разнится в зависимости от штата. У большей части мигрантов, которых сейчас задерживают, в биографии есть криминальный эпизод. Для них хуже, если они нарушили закон в республиканских (т.е. голосующих за республиканцев) штатах, таких как Флорида или Техас. В этих штатах есть законы о взаимодействии местных властей с федеральными. То есть если сегодня мигранта арестовала полиция, нужно готовиться к тому, что завтра его арестуют федеральные власти (миграционная служба в том числе) и отправят в миграционную тюрьму.

Если же мигрант совершил преступление на территории демократического штата (Иллинойс, Калифорния или Нью-Йорк), то там на законодательном уровне прописано, что местная власть не имеет права кооперироваться с федеральной по миграционному статусу преступника.

«Допустим, вы ехали в нетрезвом состоянии за рулем и вас арестовали, или вы украли что-то в магазине — местная власть не может передавать данные о вас федеральной власти. И поэтому определенное время вы можете оставаться на свободе. Но надо иметь в виду, что это все временно. Ведь рано или поздно миграционные органы получат эту информацию. Они будут мониторить сайты судебной системы штата, будут видеть вашу фамилию, которая не выглядит «американской» . Они одновременно могут проверить, есть ли у вас документы. Если нет — вас будут ждать возле здания суда, как это происходит сейчас», — описывает практику Сейдж.

Есть судьи, которые очень негативно относятся к мигрантам. Например, недавно во Флориде судья даже не дослушал суть дела и постановил депортировать человека, «говоря о том, что не хватает какой-то бумаги, хотя это его требование не было законным».

Если судья настроен негативно, получить убежище будет очень сложно. Но можно перевести дело в другой суд — если переехать в другой штат или даже в другой город в пределах штата. Конечно, это стоит времени, денег, нервов.

«Миграционный офицер криком требовал от белоруса, чтобы тот и не думал просить убежище»

Ранее в белорусских СМИ писали о наличии списка на депортацию, в котором более 300 белорусов. Значит ли это, что мигрантов из этого списка будут искать? Сейдж говорит, что мигрантов ловят не по спискам. Это делают миграционные службы в здании суда, или, например, в крупном магазине строительных материалов, где приобретают товары мигранты, которые часто работают именно на стройках.

«Они хватают этих покупателей, проверяют их миграционный статус и никакими списками не руководствуются, потому что у них нет возможности это все делать по списку. Это все воля случая», — отмечает юрист.

По его информации, в стране ежедневно задерживают около 1600 человек, «и это очень мало по сравнению с миллионами, о которых говорил Трамп». Адвокат подтверждает, что при Обаме, а именно в 2010—2014 годах, было арестовано и депортировано больше всего мигрантов, «но это все тогда не имело такого внимания СМИ».

«Поэтому можно сделать вывод: то, о чем пишут СМИ, не соответствует действительности», — считает Сейдж.

Он обращает внимание на новую практику миграционных органов — задерживать мигрантов в судах и закрывать их дела.

«Власти не хотят депортировать мигранта по закону, поэтому закрывают дело в суде, одновременно сажают в тюрьму и создают условия, при которых ты сам готов выехать. У меня есть клиент, белорус, он недавно пересек границу Мексики и США, и его пока держат в депортационной тюрьме. Так миграционный офицер приходил к нему ежедневно и криком требовал, чтобы он сам добровольно выехал. Потому что, мол, сейчас здесь другая администрация, другая политика и никто не даст ему никакие бумаги. Когда мой клиент спросил, есть ли какой-то документ, чтобы он мог его подписать, или где такое написано, воздействие миграционного офицера закончилось», — рассказывает юрист.

«Надо просто четыре года подождать»

Еще один непонятный момент с белорусами: куда их депортировать при отсутствии прямого воздушного сообщения с Беларусью? Были случаи, когда граждан разных стран вывозили в Сальвадор, а граждан стран Азии — в Африку.

«Но эта практика прекратилась», — отмечает Сейдж.

Важная ремарка: Соединенным Штатам не так просто отказаться от предоставления убежища, так как есть законы и международные нормы, под которыми они подписались.

«Поэтому сейчас есть определенная информационная волна, но она уходит, остается пена. Что будет дальше, неизвестно», — говорит адвокат.

Миграционные дела рассматриваются в США очень долго, даже пять, десять лет. Сейчас ситуация не улучшилась. Напротив, Трамп и его бывший советник, экс-глава департамента эффективности правительства миллиардер Илон Маск, по словам юриста, делали все, чтобы больше офицеров миграционной службы было уволено.

«Они, Трамп и Маск, говорили: если вы не разделяете наши политические взгляды, вы должны быть уволены. А новых офицеров пока не набрали, да и не так много желающих, так как не каждый разделяет взгляды администрации», — отмечает Сейдж.

По его мнению, теперь администрация Трампа будет искать то, что, по законам тоталитаризма, объединяет нацию — общего врага. Мигранты не прокатили, нужен кто-то другой.

«Им важно сказать «мы в состоянии войны» , ввести военное положение, чтобы затыкать рот каждому, кто будет высказываться в общественном пространстве. Может, и не дойдет до такого. Как специалист могу сказать, что это все временное, нет ничего вечного. Нужно просто четыре года (срок полномочий Трампа. — «Позірк» .), может, меньше, подождать, и это закончится. Мы знаем стиль правления Трампа: как только у него пропадает интерес к определенной теме или эта тема уже не привлекает столько общественного внимания, то уже будет все по-другому. Рано посыпать голову пеплом. Я пока не слышал, чтобы белорусов депортировали из США», — резюмирует Сейдж.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип