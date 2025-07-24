«Пока не слышал, чтобы белорусов депортировали» 1 24.07.2025, 10:05

Роман Сейдж

Американский адвокат рассказал о миграционной политике США при Трампе.

Предвыборная риторика Дональда Трампа и его последующие действия на посту президента США насоздавали забот хлопот мигрантам. Теперь угроза депортации стала более реальной, как и содержание в тюрьме, окруженной крокодилами и питонами — именно такую открыли 1 июля в США. Что сейчас происходит с белорусами, которые выбрали Штаты как территорию, куда можно спрятаться от преследования на родине, или как «страну для жизни»? Куда их могут депортировать, если у США нет прямого воздушного сообщения с Беларусью? Об этом и другом «Позірк» поговорил с адвокатом белорусского происхождения Романом Сейджем, который возглавляет миграционное направление в юридическом офисе Martin Druyan & Associates Attorneys (Нью-Йорк).

Как страна, созданная мигрантами, стала для них мачехой

Борьба с нелегальной миграцией была одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. Вскоре после его прихода к власти, в марте, Министерство внутренней безопасности США издало указ об отзыве правового статуса примерно у 500 тыс. мигрантов с Кубы, из Гаити и Венесуэлы.

Ранее The Washington Post писала, что Трамп намерен за первый год президентства депортировать около миллиона человек, нелегально находящихся в стране. Это было бы самой массовой депортацией в истории страны. Хотя до сих пор Штаты пока не перекрыли рекорд Барака Обамы — более 400 тысяч депортированных в год.

Нововведения Трампа — «самодепортация» и тюрьма с крокодилами и питонами. Так, Трамп обещал платить мигрантам по тысяче долларов, если они захотят самостоятельно покинуть США. Правительство обещает покрыть все расходы на проезд, а деньги мигранты получат после возвращения в страну происхождения.

Задержанных в Штатах мигрантов держали в специальных тюрьмах или отправляли в Сальвадор, в огромный изолятор на несколько десятков тысяч человек.

1 июля во Флориде открылся Центр содержания мигрантов «Алькатрас с аллигаторами». Он находится на заброшенной взлетно-посадочной полосе посреди болот.

Власти США заявили, что основную защиту от побегов мигрантов будут обеспечивать хищники — аллигаторы и питоны.

Также Трамп принял решение о запрете на въезд в США гражданам 12 стран.

Адвокат Сейдж не думает, что «новая миграционная политика» Трампа негативно повлияет непосредственно на белорусов. Комментируя случаи, когда беларусы живут в статусе просителей убежища и два, и четыре, и десять лет, юрист отмечает, что эти люди «не в приоритете на депортацию».

Собеседник подчеркивает, что как раз недавно его клиент, гражданин Беларуси, получил убежище в США. Дело рассматривалось в Нью-Йорке, белорус претендовал на убежище, так как ему опасно находиться на родине: он участвовал в протестах 2020 года, сидел «сутки» в изоляторе. В 2022-м выехал из Беларуси, в США попал благодаря приложению CBP1 — оно было создано при прошлом президенте США Джо Байдене, им пользовались мигранты, которые попадали в США через Мексику.

«Такой способ приезда в США, с помощью этого приложения, позволяет подавать прошение на убежище и сейчас. А те, кто в 2023—2024 годах въехал в США не с помощью приложения, по закону, который подписал Трамп, не могут просить убежище и должны или выехать отсюда, или просить другой вид защиты», — уточняет Сейдж.

В сегодняшней ситуации адвокат видит определенные тенденции, которые затрагивают всех мигрантов, белорусов в том числе: если есть хоть малейшая зацепка, то велик процент, что по миграционному делу будет вынесено отрицательное решение. Почему так происходит?

«Потому что миграционные судьи — это не настоящие судьи, миграционные суды не предусмотрены Конституцией США. Это административные органы, они входят в состав Департамента юстиции США. И поэтому, конечно, судьи в определенной зависимости от администрации, исполнительной власти. Ведь уже есть случаи, когда судья стоит перед выбором, предоставить просителю убежище и потерять работу или отказать в убежище и сохранить работу. Но если мы говорим о белорусах, то на самом деле их положение не такое и плохое в миграционных судах. Все знают, что в Беларуси уже не первое десятилетие царит диктатура, и это объективный повод, чтобы просить убежище. Но обязательно должна быть и персональная составляющая: что с тобой непосредственно происходило в Беларуси, преследуют ли именно тебя. На этом нужно сконцентрироваться всем мигрантам — обязательно иметь доказательства преследования. Прошли времена, когда судья мог предоставить убежище только на основании каких-то слов, заявлений самого мигранта», — говорит Сейдж.

Убежище могут предоставить не только из-за политического преследования

Адвокат обращает внимание, что в Беларуси происходит не только политическое преследование, но и преследование по принадлежности к определенным социальным группам. Например, представителей ЛГБТ-сообщества. Но актуально ли сейчас это в США, когда Трамп говорил, что существует только два пола?

«То, что говорит Трамп, то, что озвучивают СМИ от него — это больше шоу, чем реальное положение дел. Все это делается с одной целью — привлечь информационное внимание к его персоне, к его действиям. Если он потеряет интерес к определенной теме, то и озвучивать ничего не будет», — поясняет собеседник.

По его мнению, после прихода к власти Трамп хотел консолидировать общество против мигрантов, но оно не стало единым на этой почве. «Наоборот, те же протесты в Лос-Анджелесе (в июне этого года. — «Позірк» .) против Трампа доказывают, что мнение граждан по этому вопросу не всегда совпадает с тем, что говорит президент в своих выступлениях», — отмечает Сейдж.

Но, по его словам, заявитель все равно должен иметь доказательства преследования в Беларуси: либо ты представитель ЛГБТ-сообщества, либо ты не получил медицинскую помощь только потому, что принадлежишь к этому сообществу, потому что якобы сам виноват.

«Беларусы должны знать: если их унижают по политическим мотивам или принадлежности к определенной социальной группе, они могут получить защиту в другой стране. И такой страной сегодня являются Соединенные Штаты. Даже если мы читаем о каких-то одиозных выпадах со стороны Трампа или его администрации», — подчеркивает адвокат.

Лучше быть мигрантом в демократических штатах, чем в республиканских

По наблюдениям собеседника, положение мигрантов разнится в зависимости от штата. У большей части мигрантов, которых сейчас задерживают, в биографии есть криминальный эпизод. Для них хуже, если они нарушили закон в республиканских (т.е. голосующих за республиканцев) штатах, таких как Флорида или Техас. В этих штатах есть законы о взаимодействии местных властей с федеральными. То есть если сегодня мигранта арестовала полиция, нужно готовиться к тому, что завтра его арестуют федеральные власти (миграционная служба в том числе) и отправят в миграционную тюрьму.

Если же мигрант совершил преступление на территории демократического штата (Иллинойс, Калифорния или Нью-Йорк), то там на законодательном уровне прописано, что местная власть не имеет права кооперироваться с федеральной по миграционному статусу преступника.

«Допустим, вы ехали в нетрезвом состоянии за рулем и вас арестовали, или вы украли что-то в магазине — местная власть не может передавать данные о вас федеральной власти. И поэтому определенное время вы можете оставаться на свободе. Но надо иметь в виду, что это все временно. Ведь рано или поздно миграционные органы получат эту информацию. Они будут мониторить сайты судебной системы штата, будут видеть вашу фамилию, которая не выглядит «американской» . Они одновременно могут проверить, есть ли у вас документы. Если нет — вас будут ждать возле здания суда, как это происходит сейчас», — описывает практику Сейдж.

Есть судьи, которые очень негативно относятся к мигрантам. Например, недавно во Флориде судья даже не дослушал суть дела и постановил депортировать человека, «говоря о том, что не хватает какой-то бумаги, хотя это его требование не было законным».

Если судья настроен негативно, получить убежище будет очень сложно. Но можно перевести дело в другой суд — если переехать в другой штат или даже в другой город в пределах штата. Конечно, это стоит времени, денег, нервов.

«Миграционный офицер криком требовал от белоруса, чтобы тот и не думал просить убежище»

Ранее в белорусских СМИ писали о наличии списка на депортацию, в котором более 300 белорусов. Значит ли это, что мигрантов из этого списка будут искать? Сейдж говорит, что мигрантов ловят не по спискам. Это делают миграционные службы в здании суда, или, например, в крупном магазине строительных материалов, где приобретают товары мигранты, которые часто работают именно на стройках.

«Они хватают этих покупателей, проверяют их миграционный статус и никакими списками не руководствуются, потому что у них нет возможности это все делать по списку. Это все воля случая», — отмечает юрист.

По его информации, в стране ежедневно задерживают около 1600 человек, «и это очень мало по сравнению с миллионами, о которых говорил Трамп». Адвокат подтверждает, что при Обаме, а именно в 2010—2014 годах, было арестовано и депортировано больше всего мигрантов, «но это все тогда не имело такого внимания СМИ».

«Поэтому можно сделать вывод: то, о чем пишут СМИ, не соответствует действительности», — считает Сейдж.

Он обращает внимание на новую практику миграционных органов — задерживать мигрантов в судах и закрывать их дела.

«Власти не хотят депортировать мигранта по закону, поэтому закрывают дело в суде, одновременно сажают в тюрьму и создают условия, при которых ты сам готов выехать. У меня есть клиент, белорус, он недавно пересек границу Мексики и США, и его пока держат в депортационной тюрьме. Так миграционный офицер приходил к нему ежедневно и криком требовал, чтобы он сам добровольно выехал. Потому что, мол, сейчас здесь другая администрация, другая политика и никто не даст ему никакие бумаги. Когда мой клиент спросил, есть ли какой-то документ, чтобы он мог его подписать, или где такое написано, воздействие миграционного офицера закончилось», — рассказывает юрист.

«Надо просто четыре года подождать»

Еще один непонятный момент с белорусами: куда их депортировать при отсутствии прямого воздушного сообщения с Беларусью? Были случаи, когда граждан разных стран вывозили в Сальвадор, а граждан стран Азии — в Африку.

«Но эта практика прекратилась», — отмечает Сейдж.

Важная ремарка: Соединенным Штатам не так просто отказаться от предоставления убежища, так как есть законы и международные нормы, под которыми они подписались.

«Поэтому сейчас есть определенная информационная волна, но она уходит, остается пена. Что будет дальше, неизвестно», — говорит адвокат.

Миграционные дела рассматриваются в США очень долго, даже пять, десять лет. Сейчас ситуация не улучшилась. Напротив, Трамп и его бывший советник, экс-глава департамента эффективности правительства миллиардер Илон Маск, по словам юриста, делали все, чтобы больше офицеров миграционной службы было уволено.

«Они, Трамп и Маск, говорили: если вы не разделяете наши политические взгляды, вы должны быть уволены. А новых офицеров пока не набрали, да и не так много желающих, так как не каждый разделяет взгляды администрации», — отмечает Сейдж.

По его мнению, теперь администрация Трампа будет искать то, что, по законам тоталитаризма, объединяет нацию — общего врага. Мигранты не прокатили, нужен кто-то другой.

«Им важно сказать «мы в состоянии войны» , ввести военное положение, чтобы затыкать рот каждому, кто будет высказываться в общественном пространстве. Может, и не дойдет до такого. Как специалист могу сказать, что это все временное, нет ничего вечного. Нужно просто четыре года (срок полномочий Трампа. — «Позірк» .), может, меньше, подождать, и это закончится. Мы знаем стиль правления Трампа: как только у него пропадает интерес к определенной теме или эта тема уже не привлекает столько общественного внимания, то уже будет все по-другому. Рано посыпать голову пеплом. Я пока не слышал, чтобы белорусов депортировали из США», — резюмирует Сейдж.

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