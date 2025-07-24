МАЗ и новая теория заговора 4 24.07.2025, 10:16

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Почему белорусские автобусы горят?

Разоблаченными заговорами в Беларуси давно уже никого не удивишь. Кто только за эти годы не покушался на белорусскую стабильность. Отравленные крысы в канализации, 150 джипов с пулеметами на литовской границе и даже хищные «Птушкi Бацькаўшчыны». И чем крепче становится стабильность, тем изобретательнее изобретатели заговоров, пишет planbmedia.io.

Почему белорусские автобусы горят? На этот, казалось бы, риторический вопрос есть очень конкретный ответ. Ведь белорусские автобусы просто так гореть не будут. Не те это автобусы, чтобы просто так гореть. Если автобусы отжигают, значит это кому-нибудь нужно.

За первую половину этого года продажи автобусов МАЗ в России рухнули в два раза по сравнению с прошлым. И это после того, как в прошлом году они тоже рухнули почти в два раза. А ведь МАЗ только что построил новый автобусный завод и все эти новые автобусы надо куда-то девать.

Поэтому для загадочного феномена самовозгораний белорусских автобусов нужно было найти объяснение. Причем объяснение: «белорусские автобусы горят в силу некоторых конструктивных особенностей» очевидным образом не подходит. С таким объяснением много автобусов не продашь. Другое дело, как объяснил заместителю гендиректора МАЗа редактор «Минской правды» Кирилл Казаков – вредительство конкурентов. Вредительство еще коллективизацию подрывало.

«Против вас еще и воюют по-черному. Потому что горящие МАЗы… я просто удивляюсь, что МАЗы не горят нигде, кроме Санкт-Петербурга. У вас честный тендер, а воюют против вас не по-честному».

Справедливости ради надо сказать, что белорусские МАЗы вообще-то горят не только в Санкт-Петербурге. В Новосибирске и Саратове, в Казани и Самаре, Липецке и Ярославле белорусские автобусы горели ничуть не хуже. Что еще хуже, они горели даже на родной белорусской земле: в Минске, Гомеле или, скажем, Пинске.

Наивный человек мог бы подумать, что эти факты слегка подрывают теорию заговора, поскольку нарушают принцип единства места действия. И что дело не только в происках конкурентов. Что конструкционные особенности белорусских автобусов тоже немножко виноваты.

Но любой специалист по теории заговора знает, что теорию заговора невозможно подорвать фактами. Любые факты, противоречащие теории, ее только укрепляют.

И если белорусские автобусы горят не только в Санкт-Петербурге, то это не значит, что теория неверна. Это значит, что щупальца заговора против белорусских автобусов раскинулись настолько широко, что проникли даже в Беларусь. Так что гендиректор МАЗа с теорией спорить не стал.

«Воюют, и как вы сказали, и не по-честному», — грустно согласился он.

Ну, потому что ведь автобусы же замечательные. А замечательные автобусы сами по себе гореть не будут. Другое дело, если регулярные самовозгорания белорусским автобусам устраивают конкуренты. Тогда МАЗ получается ни в чем не виноват, а легендарное белорусское качество осталось незапятнанным. По крайней мере в белорусском телевизоре.

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