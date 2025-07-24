В Украине впервые обнаружили полностью китайский беспилотник 2 24.07.2025, 10:24

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Это еще раз доказывает сотрудничество между Пекином и Москвой.

Новый российский дрон-приманка, который используется для обмана украинской противовоздушной обороны, полностью состоит из китайских деталей. Об этом пишет The Telegraph.

Такое открытие, которое сделала украинская разведка, является первым случаем, когда РФ применила оружие, изготовленное только из китайских компонентов. Это еще раз доказывает сотрудничество между Пекином и Москвой, несмотря на то, что лидер КНР Си Цзиньпин уверяет, что его страна не поставляет летальное оружие ни одной из сторон войны в Украине.

«Хотя китайские технологии используются и в других российских вооружениях, они всегда сочетались с компонентами других стран», — добавили в издании.

Также в украинской разведке заявили, что удалось изъять два новых беспилотника и разобрать их. Речь идет о дроне CBTS.611000, который обычно используется для разведки и как приманка, однако он также может нести боеголовку весом до 15 кг.

«Почти половина компонентов одного из дронов была изготовлена компанией CUAV Technology, базирующейся в провинции Гуандун и рекламирующей себя как „поставщик открытых решений для дронов“. Эти детали включали контроллер полета с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик скорости полета и трубку Пито. В 2022 году компания объявила, что введет ограничения на экспорт своей продукции в Россию и Украину, чтобы предотвратить ее использование в военных целях. Однако недавно обнаруженные дроны — это не первый случай, когда продукция CUAV Technology была найдена в России», — напомнили в The Telegraph.

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