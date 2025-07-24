Недорогой кроссовер Opel стал намного мощнее 24.07.2025, 10:30

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Стильная машина перестала быть секретом.

Популярный недорогой кроссовер Opel Mokka стал еще привлекательнее и получил самую мощную силовую установку. Об этом автомобиле заявили давно, теперь стильная машина перестала быть секретом.

Самый дешевый кроссовер немецкого бренда на глобальном рынке недавно рассекретили после модернизации, а теперь решили сделать намного круче в топовом исполнении. Подробности стали известны Carscoops.

Новый Opel Mokka GSE 2026 модельного года возглавит линейку модели. Линейка автомобилей Opel GSE состоит из самых мощных вариантов. Новый Mokka GSE не является исключением. Топовое исполнение подготовили на базе электрической модификации, но мощность теперь составляет 280 л.с.

После модернизации Opel Mokka 2025 сохранил знакомую внешность. Основные изменения сосредоточили в аккуратно обновленных бамперах и светотехнике. Вариант GSE получил новые цвета кузова, уникальные колесные диски и новый декор.

Стандартный электромобиль Opel Mokka Electric выдает мощность 156 сил и предлагает запас хода 400 км. Цена Opel Mokka – около 27 000 евро за базовую модификацию. А Mokka GSE будет дороже.

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