FT: Трамп усиливает внешнюю политику под влиянием Рубио 24.07.2025, 10:34

1,258

Это связано с ежедневными советами высокого уровня.

Госсекретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в формировании более жесткой внешнеполитической линии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении России, Китая и Ирана.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного друга и бывшего помощника Рубио.

Как отмечает издание, на посту сенатора Рубио был горячим сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Он подчеркивал необходимость противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, выступающих против авторитарных режимов.

Однако на посту госсекретаря он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи.

Впрочем собеседник медиа заявил, что Рубио не отказался от своих ценностей, а наоборот, отстаивал их, что повлияло на Трампа, который занял более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла.

«Что касается Китая, России, Украины и Ирана, вы видите активизированную американскую внешнюю политику и подтверждение роли Америки в мире», - заявил собеседник FT.

По его словам, это связано «с советами высокого уровня, которые министр ежедневно предоставляет президенту и остальной администрации».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com