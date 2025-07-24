FT: Трамп усиливает внешнюю политику под влиянием Рубио
- 24.07.2025, 10:34
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Это связано с ежедневными советами высокого уровня.
Госсекретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в формировании более жесткой внешнеполитической линии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении России, Китая и Ирана.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного друга и бывшего помощника Рубио.
Как отмечает издание, на посту сенатора Рубио был горячим сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Он подчеркивал необходимость противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, выступающих против авторитарных режимов.
Однако на посту госсекретаря он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи.
Впрочем собеседник медиа заявил, что Рубио не отказался от своих ценностей, а наоборот, отстаивал их, что повлияло на Трампа, который занял более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла.
«Что касается Китая, России, Украины и Ирана, вы видите активизированную американскую внешнюю политику и подтверждение роли Америки в мире», - заявил собеседник FT.
По его словам, это связано «с советами высокого уровня, которые министр ежедневно предоставляет президенту и остальной администрации».