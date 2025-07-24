Крупный застройщик может уйти в банкротство 24.07.2025, 10:40

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Сейчас Экономический суд Минска рассматривает заявление.

Компания — застройщик столичного ЖК Smart «НикаПроект» может уйти в банкротство. Сейчас Экономический суд Минска рассматривает заявление об этом, пишет officelife.media.

Жилой комплекс Smart начали строить в районе улицы Прилукской и проспекта Жукова в 2019 году. Застройщик планировал построить на этом месте 13-этажный дом с подземным паркингом, а также закрытым двором. Строительством занимались кампании «НикаПроект» и «СтройПамГрупп».

В январе 2022 года сдали первую очередь проекта. Вторую же планировали сдать к апрелю 2022-го, а к октябрю 2023-го — третью. В июне 2022 года стало известно, что стройку приостановили. Представители «СтройПамГрупп» рассказывали, что это произошло из-за отсутствия финансирования. А в компании «НикаПроект» сообщали, что проблемы возникли на стороне подрядчика.

В августе 2022 года деятельностью застройщика и подрядчика заинтересовались в Следственном комитете. По данным ведомства, должностные лица компаний злоупотребляли служебным положением и израсходовали денежные средства дольщиков второй и третьей очередей строительства.

Вскоре компания «НикаПроект» выиграла суд по смене подрядчика, и стройку объекта возобновили. Так, в июне 2024 года мы писали, что в жилом комплексе Smart были сданы два подъезда, а остальные пять находились в активной стадии строительства. Тогда в течение года в компании обещали полностью возвести коробку жилого дома.

В 2025-м компания сдала проект. Сейчас на рынке можно найти объявления о продаже квартир в этом жилищном комплексе.

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