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Как изменились цены на билеты в Европу за год

  • 24.07.2025, 10:50
Как изменились цены на билеты в Европу за год

Дороже всего стало ездить в Латвию.

«Белсат» сравнил, как изменились за год цены на автобусные билеты в Польшу, Литву и Латвию из Беларуси. Похоже, что в Польшу они росли медленнее всего из-за увеличения числа перевозчиков, а вот в Литву и Латвию билеты стоят значительно дороже.

В июле 2024 года сайт сохранил скриншоты с ценами на автобусные билеты из Минска в Варшаву, Вильнюс и Ригу. Мы рассматривали цены на билеты на ближайшие дни – не дальше, чем за неделю до выезда. Сейчас посмотрели цены на билеты тех же перевозчиков на тех же сайтах и точно также за несколько дней до выезда.

Польша

В июле 2024 года билеты из Минска в Варшаву в ECOLINES стоили по 100 и по 200 рублей. Возможно, такая разница объяснялась разными днями выезда. За 100 рублей можно было уехать в пятницу, а за 200 – в субботу. Оба рейса – прямые.

В июле 2025 года этот же перевозчик отвезет из Минска в Варшаву за 140 или 250 рублей. 140 рублей стоит прямой рейс, а рейс за 250 рублей идет через Литву, и там будет пересадка. Такие рейсы стали пользоваться спросом из-за огромных очередей на границе с Польшей. Литва же ограничивает количество автобусов, которые могут приезжать из Беларуси, поэтому на границе с Литвой такой проблемы нет.

Обратно из Варшавы в Минск ECOLINES возил в июле 2024 года за 200 рублей. Столько стоили как прямые рейсы, так и пересадочные. Теперь за прямой просят 140 и 180 рублей. Если хотите ехать с пересадкой в Литве – приготовьте 250 рублей.

В результате, в сторону Польши билеты в ECOLINES подорожали на 40–50 рублей. А обратно можно найти и дешевле – на 20–60 рублей, но некоторые билеты стали дороже на 50 рублей.

Другой перевозчик, «Трасса Е95» год назад предлагал услуги по поездкам в Варшаву из Минска за 120 и 150 рублей. Во втором случае автобус делал остановку в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена.

Сейчас билет стоит 140 и 150 рублей, без заезда в аэропорт.

Обратный билет из Варшавы в Минск стоит 140 и 150 рублей. За прошлый год у нас сохранилась стоимость в 150 рублей.

Таким образом, в Варшаву некоторые билеты в «Трасса Е95» стали дороже на 20 рублей, а обратно можно найти на 10 рублей дешевле.

Есть несколько перевозчиков, не менявших цены. Например, «ИП Ершов Андрей Анатольевич» (к лету 2025 года с ИП стал ЧТУП), в Варшаву из Минска и обратно завезет за 130 рублей, как и год назад. Также филиал «Автобусный парк №5» ОАО «Миноблавтотранс» в обе стороны возьмет по 140 рублей, как и в июле 2024 года.

Такая же ситуация с перевозчиком TRASSA 77. Стоимость билетов в Варшаву из Минска не изменилась за год и составляет 144 рубля.

А вот ООО «Эколайнс РУС», предлагающий самые дорогие билеты, снизил цену на 100 рублей по этому же маршруту: с 341 рубля до 241,5 рубля.

Сложно сказать точно, поскольку мы не фиксировали количество перевозчиков в прошлом году, но по сохраненным скриншотам похоже, что перевозчиков, которые ездят в Польшу, стало больше. И некоторые из них предлагают цены ниже даже тех, что можно было в целом найти в июле 2024 года. Например, сейчас в Варшаву можно доехать и за 115 рублей, и за 122 рубля, и за 125 рублей.

Литва

За билет из Минска в Вильнюс и в обратном направлении в прошлом году ECOLINES просил по 160 рублей в каждую сторону. Сейчас в обе стороны билеты – по 230 рублей. Если искать не на ближайшие даты, а на несколько недель дальше, то обратно можно найти билеты по 170 рублей.

Получается, что в большинстве случаев билеты стали дороже на 70 рублей, в некоторых – на 10 рублей.

Поднял цены и перевозчик Eurolines TOKS BS. Если в прошлом июле из Минска в Вильнюс билеты здесь стоили 155 рублей и 186 рублей, то сейчас – 180 рублей, 189 рублей и 207 рублей. Получается, что рост как минимум составил 25 рублей.

ООО «Эколайнс РУС», предлагавшее билеты из Минска в Вильнюс и обратно по 242,57 рубля в каждую сторону, стало брать 327,02 рубля – на 84,45 рубля дороже.

Латвия

Существенно подорожали билеты в Ригу из Минска. Например ECOLINES поднял стоимость с 230 рублей до 279 рублей. В обратную сторону цены изменились также. Выходит, подорожание – на 49 рублей.

ООО «Эколайнс РУС» просил за билет в Ригу из Минска и обратно по 332 рубля в каждую сторону, а сейчас – по 402,5 рубля. Здесь рост составил 70,5 рубля.

Поднял цены на билеты и «Минсктранс». В июле 2024 года мы нашли по 227,19 злотых и 277,68 злотых (около 185 рублей и 226 рублей соответственно по курсу Национального банка на июль 2024 года). А сейчас – 326,97 злотых (около 263 рублей по текущему курсу). То есть рост минимум почти на 80 рублей, если искать на сайте infobus.eu, как и в прошлом году. Но мы также нашли билеты на этот маршрут за 220 рублей, то есть на 35 рублей дороже, чем год назад.

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