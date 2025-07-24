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Глава МИД Германии: Украина получит новые возможности «влиять» на территорию РФ

  • 24.07.2025, 10:45
Глава МИД Германии: Украина получит новые возможности «влиять» на территорию РФ
Йоханн Вадефуль
Фото: zeit.de

Тип и сроки передачи нового вооружения держатся в секрете.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тип и сроки передачи нового вооружения держатся в секрете.

Об этом Вадефуль заявил в интервью Zeit.

«Бесспорно, Украина имеет право защищаться от нападений. Она также будет иметь возможность влиять на территорию России, но мы не будем через ваше издание раскрывать Путину, какие системы вооружения мы поставляем Украине», - заявил Вадефуль.

По его словам, оснащение Украины новыми системами вооружения по состоянию на сегодня - это не финансовая проблема, а скорее вопрос доступности и производственных возможностей украинских и европейских предприятий.

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