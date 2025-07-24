Партизаны проникли на нефтебазу в Воронеже, поставляющую топливо на два фронта 24.07.2025, 10:58

Данные переданы Силам обороны Украины.

Украинские партизаны провели разведку стратегической нефтебазы РФ в Воронеже, которая поставляет топливо для вражеской армии на двух направлениях. Данные уже переданы Силам обороны.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

По словам партизан, их агент провел тщательно спланированную разведку одной из ключевых нефтебаз в городе Воронеж, расположенной в районе «Нефтебаза».

Этот объект является важным логистическим узлом для поставки горюче-смазочных материалов российским войскам, которые воюют против Украины на Харьковском и Сумском направлениях.

«Ежедневно сотни тонн топлива по трубопроводу, железной дороге и автоколоннами поступают с этого объекта прямо в зону боевых действий», - говорится в сообщении.

Как отмечают в «АТЕШ», агент движения получил важную информацию о расположении резервуарных парков, магистральных труб, графики приема и отгрузки топлива в ночное время, а также маршруты автоколонн и времена пиковых заправок.

Все собранные данные уже переданы Силам обороны Украины. Они помогут нарушить логистику поставок топлива и сорвать обеспечение российских войск в критический момент.

В движении отмечают, что продолжают действовать в глубоком тылу противника и передавать развединформацию о важнейших объектах.

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