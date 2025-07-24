Все пассажиры российского Ан-24 погибли 24.07.2025, 11:12

иллюстративное фото

Самолет при падении загорелся.

В Амурской области России потерпел крушение Ан-24. Погибли более 40 человек. Об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. На борту могли находится от 46 до 49 человек.

Как сообщил ТАСС директор аэропорта Тынды, при падении самолет загорелся. При облете места авиакатастрофы Ми-8 живых обнаружено не было.

В настоящее время из-за труднодоступности места (склон горы — прим.ред.), где произошло крушений спасатели не могут приземлится.

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