Все пассажиры российского Ан-24 погибли
- 24.07.2025, 11:12
Самолет при падении загорелся.
В Амурской области России потерпел крушение Ан-24. Погибли более 40 человек. Об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. На борту могли находится от 46 до 49 человек.
Как сообщил ТАСС директор аэропорта Тынды, при падении самолет загорелся. При облете места авиакатастрофы Ми-8 живых обнаружено не было.
В настоящее время из-за труднодоступности места (склон горы — прим.ред.), где произошло крушений спасатели не могут приземлится.