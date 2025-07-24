The Lancet: Всего 7000 шагов в день снижают риски для здоровья 24.07.2025, 11:11

Это достижимый и полезный ориентир для большинства.

Всего 7 000 шагов в день может значительно снизить риски развития заболеваний и улучшить мозговую деятельность, утверждают ученые в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet (перевод — сайт Charter97.org).

Это более реалистичная цель по сравнению с популярной нормой в 10 000 шагов, которая не имеет научного обоснования и возникла из японской маркетинговой кампании 1960-х годов, отмечает ведущий автор исследования доктор Мелоди Дин.

Анализ более 160 000 взрослых по всему миру показал, что по сравнению с теми, кто проходил лишь 2 000 шагов в день, выполнение 7 000 шагов снижает риски:

сердечно-сосудистых заболеваний — на 25%

рака — на 6%

деменции — на 38%

депрессии — на 22%

Исследователи подчеркивают, что даже умеренные уровни активности — от 4 000 шагов в день — уже дают ощутимую пользу, особенно по сравнению с сидячим образом жизни.

Хотя ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю, шаги могут стать понятным и доступным дополнением к этим рекомендациям. По словам доктора Дин, счетчик шагов помогает людям равномерно распределять активность в течение дня.

Эксперты сходятся во мнении, что важнее не конкретное число шагов, а общий уровень подвижности. Цель в 5–7 тысяч шагов — достижимый и полезный ориентир для большинства.

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