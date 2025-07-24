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Картофель в Беларуси подорожал в три раза

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  • 24.07.2025, 11:25
  • 2,632
Картофель в Беларуси подорожал в три раза

Всего за полтора года.

В 2,99 раза подорожал картофель в Беларуси за последние полтора года при общем росте цен на продовольствие и безалкогольные напитки на 13,38%, свидетельствует проведенный «Позiркам» анализ данных Национального статистического комитета.

В 2024 году цены на картофель выросли на 31,17% (в целом на продовольствие и безалкогольные напитки — на 5,90%), в первой половине 2025-го — на 127,80%, или в 2,28 раза (на 7,06%).

В июне 2025 года картофель подорожал на 35,40% — второе место после свеклы (+35,92%). При этом в России, как следует из сообщения местной статслужбы, картофель в июне подешевел на 4%.

Дефицит картофеля весной нынешнего года стал причиной неоднократных разбирательств на совещаниях с участием Александра Лукашенко.

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