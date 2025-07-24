Трамп гонит вверх цены на нефть 4 24.07.2025, 11:32

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Что происходит на рынке?

Цены на нефть в четверг, 24 июля, выросли на фоне прогресса США в переговорах с ключевыми торговыми партнерами и существенного сокращения американских запасов нефти, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 67 центов, до 69,18 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила на 74 цента, до почти 66 долларов за баррель.

«Покупка (нефтяных фьючерсов, - ред.) вызвана оптимизмом, что прогресс в переговорах по пошлинам с США поможет избежать худшего сценария», - сказал главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава.

В то же время он отметил, что «неопределенность в отношении торговых переговоров между США и Китаем и мирных переговоров между Украиной и Россией ограничивает дальнейший рост».

Эксперт прогнозирует, что цена на нефть WTI, вероятно, останется в диапазоне между 60 и 70 долларами.

Издание напоминает, что США удалось договориться о торговом соглашении с Японией. Кроме этого, по данным журналистов, проектом торгового соглашения между США и ЕС предложена базовая пошлина на товары из Евросоюза в 15% за отдельными исключениями.

Дополнительно поддержало рост цен на «черное золото» сокращение запасов нефти в США. По данным Управления энергетической информации США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 3,2 млн баррелей до 419 млн баррелей.

«Запасы бензина также упали на 1,7 млн баррелей до 231,1 млн баррелей, что почти вдвое превысило ожидания», - добавляют журналисты.

К тому же, по данным издания, иностранным нефтяным танкерам временно запретили загружаться в главных черноморских портах России.

«Это решение фактически остановило экспорт из Казахстана через консорциум, который частично принадлежит крупнейшим американским энергетическим компаниям», - констатируют журналисты.

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