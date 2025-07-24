«Не удивлюсь, если белорусский завод взлетит на воздух» 3 24.07.2025, 11:34

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иллюстративное фото

Украинские спецслужбы могут заинтересоваться отдельными военными предприятиями.

Александр Лукашенко планирует строить в Беларуси гигантский завод по производству российских беспилотников. Такие действия делают Беларусь не просто соучастником войны, но и потенциальной целью для ответных ударов ВСУ.

Почему Лукашенко идет на столь опасное сближение с российским ВПК, несмотря на возможные последствия для Беларуси? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал военному эксперту, директору New Geopolitics Research Network и эксперту украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилу Самусю:

— Я не считаю, что Беларусь сегодня является субъектом международных отношений. С 1999 года существуют союзные государства России и Беларуси. С того момента, на мой взгляд, ничего не изменилось, кроме того, что Беларусь окончательно утратила свою субъектность. Поэтому я не вижу никакого «сближения». Это что, первое совместное производство техники, связанной с войной? Думаю, нет. По последним данным, около 500 белорусских предприятий участвуют в кооперации с российским ВПК.

Вся остальная экономика России находится в катастрофическом состоянии — угольная промышленность, металлургия, сельское хозяйство — все летит в пропасть. Единственные две отрасли, которые сейчас «растут», если это можно так назвать, — это производство военной техники и боеприпасов, в том числе порохов. Это официальная российская статистика.

Очевидно, что белорусские предприятия сейчас не могут развивать сотрудничество с другими секторами, поскольку российские отрасли просто умирают. А там, где есть деньги, туда и идет Лукашенко. Есть средства на производство беспилотников? Хорошо, будем производить. Какие проблемы? Открывайте завод. Там, где есть деньги — там Лукашенко.

— Каковы риски для Беларуси в случае размещения у себя завода по производству российских БПЛА? Может ли это повлечь удары со стороны Украины?

— Если Беларусь начнет принимать участие в боевых действиях против Украины, тогда возможно. Но пока она не участвует напрямую, Украина не будет наносить удары по ее территории. Зачем ВСУ еще сотни километров фронта? Чтобы по ним в ответ летели баллистические ракеты? Украина внимательно за всем следит. Сейчас Беларусь фактически — враждебное государство для Украины. И если она примет участие в войне, вся ее территория станет законной целью для ВСУ.

Что касается отдельных заводов — украинские спецслужбы могут, конечно, работать по таким объектам. Я не удивлюсь, если один из них внезапно взлетит в воздух. Ситуация тревожная — как погода: туман и паутина кругом летает.

Думаю, пока Украина будет действовать дипломатическими методами — через новые санкции, дипломатические ноты, протесты. Прямое военное вмешательство на данном этапе для Украины невыгодно.

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