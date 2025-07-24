Новый виток миграционного кризиса 2 Александр Фридман

24.07.2025, 11:59

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За спиной Лукашенко стоит Путин?

В Польше и Германии активно обсуждается очередной виток миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он нередко сравнивается с событиями 2021 года и трактуется как элемент гибридной войны России против ЕС. При этом рассматриваются перспективы дальнейшей эскалации, а правителю Беларуси отводится роль подручного Москвы.

21 июля министр внутренних дел Германии Александр Добриндт посетил Польшу с рабочим визитом и ознакомился с ситуацией на белорусско-польской границе. На встрече со своим польским коллегой Томашем Семоняком Добриндт особо отметил вклад Варшавы в защиту восточных рубежей ЕС, пообещал всестороннюю поддержку со стороны ФРГ. Он также возложил на Москву и Минск ответственность за попытки использовать нелегальную миграцию в противостоянии с ЕС.

Генеральный секретарь партии ХДС в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия Пауль Цимяк, сопровождавший Добриндта в поездке, и вовсе заявил прямо, что Александр Лукашенко действует по указке из Москвы.

Визит немецкой делегации носил скорее символический характер и был призван продемонстрировать конструктивное сотрудничество Варшавы и Берлина в вопросе противодействия нелегальной миграции — на фоне сообщений о конфликтах и спорах между двумя странами.

Еще в мае Добриндт распорядился ужесточить контроль на границах ФРГ, а федеральная полиция получила указания отказывать во въезде нелегальным мигрантам — в том числе просителям убежища, прибывающим из других стран ЕС.

Опасаясь массового возвращения мигрантов, прибывших по так называемому белорусскому маршруту через Польшу, Варшава в июле восстановила пограничный контроль на границе с Литвой и Германией.

В попытке сгладить противоречия ФРГ пообещала Польше поддержку. В Берлине даже обсуждается отправка технических средств (например дронов), а также возможность использовать сотрудников федеральной полиции для охраны восточных границ ЕС.

В Минске визит Добриндта и его резкую риторику предпочли не замечать, очевидно, не желая обострять и без того плохие отношения с ключевым европейским игроком — Германией.

Вместо этого МИД Беларуси в своих комментариях по поводу нового витка миграционного кризиса сосредоточился на Польше и Литве. Именно власти этих стран выступают с резкими обвинениями в адрес Минска, утверждая, что он координирует миграционные потоки и провоцирует конфликт на границе.

Чем объяснить очередное обострение?

В середине июля тема нелегальной миграции вновь оказалась в центре внимания европейских СМИ. Причиной стал значительный рост числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС.

Эта тенденция объясняется стремительным ухудшением положения в странах Африки, на Ближнем Востоке и Афганистане, сезонными факторами (летом, как правило, мигрантов становится больше) и политическими обстоятельствами. Среди последних — ужесточение миграционной политики, в частности курс германского правительства Фридриха Мерца на пресечение нелегальной миграции.

Все это подталкивает граждан неблагополучных стран к отчаянным попыткам проникнуть в ЕС. Торговцы людьми в Северной Африке, контролирующие миграционные потоки, снизили расценки в надежде заработать «на прощание».

Многие аналитики считают, что за ростом миграционного давления стоят также конкретные политические силы.

В случае греческого острова Крит, ставшего в последние недели одной из целей для мигрантов, прибывающих из Ливии, упоминается имя фельдмаршала Халифы Хафтара — пожалуй, самого влиятельного человека в этой африканской стране. Говоря о восточных границах ЕС, наблюдатели часто указывают на Лукашенко и его российского патрона Владимира Путина.

И Хафтар, и Лукашенко имеют опыт (в случае Лукашенко — скорее негативный) использования миграции как инструмента давления на ЕС. Их объединяют тесные связи с Кремлем, а часть мигрантов, пытающихся проникнуть в Польшу, прибывает в Беларусь, по данным немецкого таблоида Bild, прямо из Ливии или через Россию.

И хотя версия о российском следе выглядит правдоподобной, прямых доказательств того, что Москва является подстрекателем этих операций, нет. Так или иначе, миграционные кризисы дестабилизируют ситуацию в ЕС, что играет на руку российским властям.

Западные заявления и публикации о Лукашенко носят двойственный характер: с одной стороны, его обвиняют в подрывной деятельности против ЕС, с другой — сводят его роль к выполнению установок Кремля. Тем не менее вопрос о введении новых санкций в отношении Беларуси в этом контексте пока не поднимается.

Минск не хотел бы лезть на рожон, но…

Образ Лукашенко как инструмента Кремля не нов. Подобная интерпретация доминировала и во время миграционного кризиса 2021 года. Тогда на фоне подавления протестов и репрессий в Беларуси европейские лидеры, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, долго отказывались от прямого диалога с Лукашенко, предпочитая решать вопросы через Путина.

Сейчас, спустя четыре года, можно с высокой вероятностью утверждать, что тогдашний кризис был организован белорусскими властями как минимум с согласия Кремля, а возможно и при координации с ним.

Это была попытка давить на ЕС, чтобы обменять отказ от миграционной карты на снятие санкций. План провалился — санкционное давление только усилилось.

Миграционный кризис 2021 года стал одним из самых серьезных провалов в долгой политической карьере Лукашенко. Хотя он не отказался от использования нелегальной миграции как инструмента, теперь действует более осторожно, стремится не перегнуть палку.

Это можно сказать и о нынешней ситуации. Белорусские власти готовы досадить соседям, использовать миграционную тему в своей антизападной пропаганде и извлекать экономическую выгоду, оказывая нелегальным мигрантам разного рода услуги.

Но намеренное обострение чревато новыми санкциями и дальнейшей изоляцией. Оно также может повредить отношениям с Венгрией — едва ли не единственным партнером и потенциальным союзником Беларуси в ЕС. Правительство Виктора Орбана известно своей жесткой позицией по вопросам нелегальной миграции.

Западные эксперты нередко недооценивают степень самостоятельности Лукашенко, предпочитая воспринимать его исключительно как марионетку Кремля. Однако в случае нового миграционного кризиса роль Беларуси, скорее всего, окажется более многогранной.

В условиях ухудшения российско-европейских отношений и на фоне предстоящих учений «Запад-2025» Лукашенко, как и во время полномасштабного вторжения России в Украину, может оказаться в роли исполнителя воли Кремля — даже если лично он предпочел бы избежать такого развития событий.

Александр Фридман, «Позiрк»

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