«Звезда» сериала «Слово пацана» стал оккупантом 5 24.07.2025, 12:08

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Сергей Базанов

Актер подписал контракт с Минобороны РФ и поехал на фронт.

Пока украинские подростки цитировали сериал «Слово пацана», надевая на себя «эстетику 90-х», один из его актеров готовился к участию в войне против Украины. Речь о Сергее Базанове, исполнителе роли бандита Демида. Как выяснилось, этот герой экранов имеет не только актерский, но и куда менее почетный опыт – его подозревают в жестоком убийстве бизнесмена. И пока судебная тяжба продолжается, Базанов уже успел подписать контракт с Минобороны РФ и поехать «исправлять репутацию» на поле боя, пишет «Обозреватель».

В правоохранительных органах РФ заявили, что Базанов, а также Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один подозреваемый осенью 2023 года заключили соглашения с Минобороны и сейчас выполняют «боевые задачи» в зоне так называемой «спецоперации». На совести этих людей – жестокое убийство бизнесмена, которого застрелили в голову для завладения сумкой с 900 тысячами долларов.

Сергей Базанов – типичный пример российского «пацана»: родился в простой семье, занимался спортом, стал тренером, а потом актером криминального сериала. Дальше – как в кино, только по-настоящему: вооруженное нападение на бизнесмена в центре Москвы еще в 2011 году – все, как в сценарии «Слова пацана», только без титров и саундтрека.

Сначала он все отрицал, но позже признал участие в разбойном нападении. Убийство – нет, не он, хотя один из соучастников прямо указал на Базанова как на организатора.

Однако вместо тюремной камеры – контракт с российским Министерством обороны. Базанов, вместе с тремя соучастниками, решил «очиститься» в лучших традициях путинской амнистии: идет воевать против Украины, получает автомат – и вперед, «реализовываться». Теперь они не просто грабители и убийцы – они еще и «герои» России, как это любит называть кремлевская пропаганда.

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