«Англичанин Джон» обещал минчанке любовь и золото 24.07.2025, 12:20

Все закончилось несколько иначе.

68-летняя жительница Минска пришла в милицию и рассказала, что ее дочь стала жертвой интернет-афериста. «Англичанин Джон» обещал женщине любовь и золото, а в итоге забрал все деньги, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«Дочка моя. Они познакомились, как бы влюбились. «Дорогая», «любимый», там, по-английски разговаривали», — рассказала обратившаяся в милицию 68-летняя пенсионерка.

История началась с того, что минчанка познакомилась в мессенджере с мужчиной по имени Джон. Тот представился пилотом из Лондона, предложил серьезные отношения.

Чтобы «доказать чувства», иностранец пообещал прислать ювелирный подарок через своего знакомого курьера. Позже с девушкой связался некий Фрэнк и сообщил, что посылку задержали на таможне — якобы внутри нашли 70 000 долларов.

«Чтобы минчанка смогла получить подарок, виртуальный жених убедил ее оплатить «сертификат», а затем еще и «пошлину». В итоге девушка и ее мать перевели более 20 000 рублей в эквиваленте. Когда же «представители таможни» потребовали еще 5000 долларов, мать поняла, что ее дочь обманывают, и обратилась в милицию», — рассказали в ГУВД.

По данному факту проводится проверка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com