«Англичанин Джон» обещал минчанке любовь и золото
- 24.07.2025, 12:20
Все закончилось несколько иначе.
68-летняя жительница Минска пришла в милицию и рассказала, что ее дочь стала жертвой интернет-афериста. «Англичанин Джон» обещал женщине любовь и золото, а в итоге забрал все деньги, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
«Дочка моя. Они познакомились, как бы влюбились. «Дорогая», «любимый», там, по-английски разговаривали», — рассказала обратившаяся в милицию 68-летняя пенсионерка.
История началась с того, что минчанка познакомилась в мессенджере с мужчиной по имени Джон. Тот представился пилотом из Лондона, предложил серьезные отношения.
Чтобы «доказать чувства», иностранец пообещал прислать ювелирный подарок через своего знакомого курьера. Позже с девушкой связался некий Фрэнк и сообщил, что посылку задержали на таможне — якобы внутри нашли 70 000 долларов.
«Чтобы минчанка смогла получить подарок, виртуальный жених убедил ее оплатить «сертификат», а затем еще и «пошлину». В итоге девушка и ее мать перевели более 20 000 рублей в эквиваленте. Когда же «представители таможни» потребовали еще 5000 долларов, мать поняла, что ее дочь обманывают, и обратилась в милицию», — рассказали в ГУВД.
По данному факту проводится проверка.