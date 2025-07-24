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Eurostat: Польша — вторая в ЕС по росту промышленности за 25 лет

  • 24.07.2025, 12:23
Eurostat: Польша — вторая в ЕС по росту промышленности за 25 лет

Это стало результатом инвестиций в производство.

Согласно данным Eurostat, опубликованным 23 июля, Польша заняла второе место в Евросоюзе по росту промышленного производства с 2000 года — средний годовой рост составил 4,9%. Лидером стала Ирландия с показателем 5,6%, однако аналитики отмечают, что ее результаты существенно зависели от колебаний конъюнктуры, передает «Польское радио».

В среднем по ЕС промышленность росла на 0,6% в год. Устойчивый рост свыше 4% наблюдался также в Литве, Эстонии и Словакии.

Eurostat подчеркивает, что рост в Польше имеет стабильный характер и отражает долгосрочное структурное укрепление экономики. Это стало результатом инвестиций в производство, экспортно ориентированный рост и интеграцию с цепочками поставок внутри ЕС.

Наибольшее падение отмечалось в Италии (-1,1%) и Португалии (-0,9%). Сокращение производства произошло и в Испании, Франции, Греции и Люксембурге.

В последние 25 лет в ЕС наиболее динамично развивались фармацевтика, производство электрооборудования, транспортных средств и компьютерной техники. Добывающая промышленность в ЕС сократилась почти вдвое.

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