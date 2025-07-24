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Еще в одном месте Беларуси заметили массовый мор рыбы

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  • 24.07.2025, 12:23
Еще в одном месте Беларуси заметили массовый мор рыбы

Экологи выясняют причины.

Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке Плиса в Борисове. Экологи и следствие выясняют причины, (сообщили https://t.me/MiskOblEcology/3007) в Минском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Массовая гибель рыбы обнаружена в русле реки Плиса близи улицы Юшкевичской в Борисове. Найдено 159 погибших особей различных видов — судаки, налимы, плотва, окуни и язи.

Общий экологический ущерб оценен в 11 970 рублей (285 базовых величин).

Следственный комитет начал проверку по факту гибели рыбы.

Специалисты проводят лабораторный анализ проб воды и биоматериала, чтобы определить причину мора.

Среди возможных причин рассматриваются: несанкционированный сброс химических веществ, загрязнение сточными водами, перегрев воды с дефицитом кислорода.

Напомним, недавно сообщалось, что рыба погибла в водоеме под Минском — причины выясняют. А вот мор рыбы на реке Ятранка в Гродненской области точно связали с попаданием сточных вод «по рельефу местности».

Телеграм-канал Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды

⚡️⚡️⚡️Массовая гибель рыбы на реке Плиса в Борисове. Экологи и следствие выясняют причины.

В Борисове обнаружено тревожное явление --- массовая гибель рыбы. На этот раз в русле реки Плиса близи ули...

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