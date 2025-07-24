Еще в одном месте Беларуси заметили массовый мор рыбы

Еще в одном месте Беларуси заметили массовый мор рыбы1
- 24.07.2025, 12:23
Экологи выясняют причины.
Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке Плиса в Борисове. Экологи и следствие выясняют причины, (сообщили https://t.me/MiskOblEcology/3007) в Минском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Массовая гибель рыбы обнаружена в русле реки Плиса близи улицы Юшкевичской в Борисове. Найдено 159 погибших особей различных видов — судаки, налимы, плотва, окуни и язи.
Общий экологический ущерб оценен в 11 970 рублей (285 базовых величин).
Следственный комитет начал проверку по факту гибели рыбы.
Специалисты проводят лабораторный анализ проб воды и биоматериала, чтобы определить причину мора.
Среди возможных причин рассматриваются: несанкционированный сброс химических веществ, загрязнение сточными водами, перегрев воды с дефицитом кислорода.
Напомним, недавно сообщалось, что рыба погибла в водоеме под Минском — причины выясняют. А вот мор рыбы на реке Ятранка в Гродненской области точно связали с попаданием сточных вод «по рельефу местности».
Телеграм-канал Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды
⚡️⚡️⚡️Массовая гибель рыбы на реке Плиса в Борисове. Экологи и следствие выясняют причины.
В Борисове обнаружено тревожное явление --- массовая гибель рыбы. На этот раз в русле реки Плиса близи ули...