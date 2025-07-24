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Что известно о здоровье Брюса Уиллиса

  • 24.07.2025, 12:33
Что известно о здоровье Брюса Уиллиса

Поклонники по всему миру выражают актеру свою поддержку.

Звезда боевиков Брюс Уиллис, страдающий от лобно-височной деменции, больше не может говорить, читать и самостоятельно передвигаться, пишет Hindustan Times (перевод — сайт Charter97.org).

Об этом сообщает издание The Express. По данным источников, 70-летний актер «почти полностью перестал разговаривать» и испытывает серьезные трудности с моторикой. При этом семья Уиллиса пока не комментировала данную информацию.

Напомним, что в 2022 году актеру впервые поставили диагноз афазия — расстройство, влияющее на речь и понимание языка. После этого он завершил свою карьеру в кино. В начале 2023 года Уиллису поставили диагноз лобно-височной деменции — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, влияющее на поведение, мышление и речь.

С тех пор Брюс Уиллис практически не появляется на публике. В апреле этого года его семья заявила, что он находится в стабильном состоянии. Дочь актера, Таллула Уиллис, периодически делится семейными фотографиями с участием отца. В июне она опубликовала снимки с подписью: «Воскресный отдых у бабушки. Благодарна». На одном из фото Уиллис обнимает дочь, на другом — стоит рядом с ее женихом, музыкантом Джастином Эйси.

Поклонники по всему миру выражают поддержку и сочувствие легендарному актеру, известному своими ролями в фильмах «Крепкий орешек», «Пятый элемент» и других.

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