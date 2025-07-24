«Бразильцы очень дружелюбны и открыты, но часто не отдают долги» 24.07.2025, 12:46

История белоруса, который решил объехать всю Бразилию на велосипеде.

Сергей уже 4 года живет в Бразилии – из них два с половиной он провел в велопутешествии по стране. До конца года он планирует проехать по оставшимся пяти штатам – в том числе по знаменитой дороге, буквально состоящей из грязи. CityDog.io разузнал у Сергея, дорого ли обходится такая жизнь и не страшно ли ехать по Бразилии на велике.

– Прямо сейчас я нахожусь на заправке «посреди нигде», пообедал, пью невкусный бразильский кофе. Как ни странно, хороший кофе в Бразилии почти не встретить.

Я еду вглубь страны и планирую до конца года объехать 5 оставшихся штатов Бразилии, в которых до сих пор не был.

«На всякий случай был билет обратно, если меня ограбят и я останусь ни с чем»

– Путешествовать я начал довольно поздно, после 30 лет. Зато как начал, так прорвало. Много ездил автостопом, в основном по Азии, в 2018 году проехал всю Японию на велосипеде. Путешествовал вначале на накопленные деньги, потом продал машину, затем зарабатывал в Китае – учил английскому, физкультуре и немного подрабатывал съемками. Во время пандемии год пробыл дома, а потом решил возобновить путешествия.

Южная Америка казалась далекой, сложной и опасной, однако я собрался проехать ее всю на велосипеде. Но оказалось, что в большинство стран там либо нужна виза, либо они закрыты из-за пандемии, либо в них очень дорого попасть. Бразилия оставалась единственным адекватным выбором для старта.

Думал, что поезжу 3–6 месяцев по Бразилии, а дальше переберусь в другую страну. На всякий случай был и билет обратно через полгода, если меня вдруг ограбят и я останусь ни с чем. Но Аргентина так и не открылась, а Бразилия мне очень зашла: я поменял планы и решил проехать всю Бразилию целиком, все 27 штатов.

«В день проезжаю примерно 100 километров, а всего накатал уже 27 000 км по Бразилии»

– Когда нет лимита по времени, путешествие на велосипеде – отличный вариант. Много лет я ездил автостопом, но потом пропало желание стоять с протянутой рукой и ждать помощи. Для путешествия на мотоцикле или машине нужен больший бюджет, да и время пройдет гораздо быстрее. А на велосипеде у тебя каждый день – испытание.

По Бразилии я накатал 27 000 километров. За 2,5 года это совсем немного, ведь я часто останавливался в красивых и интересных местах на какое-то время. В день проезжаю плюс-минус 100 километров. Зависит, конечно, от обстоятельств, сложности дороги, подъемов и моего физического состояния.

Моя ближайшая цель – это город Сантарен на реке Амазонке. Затем на пароме переправлюсь в Манаус, столицу штата Амазонас и крупнейший город на Амазонке. Оттуда поеду в Порту-Велью по самой сложной дороге в Бразилии Br-319. Длина дороги – 700 километров, и 500 из них – это просто амазонская грязь, которая липнет ко всему. Так что я не могу долго где-то зависать: дорога Br-319 действует только в сухой сезон, примерно до октября.

«Шикую: ночую в дешевых отелях, а не в палатке, как раньше»

– Когда я проехал достаточно много и оставался самый сложный регион – Амазония, – появилась возможность поработать. Поначалу я не хотел делать паузу, но возможность показалась отличной, да и сухой сезон, подходящий для путешествий, в Амазонии заканчивался.

Полтора года я проработал переводчиком. Мой португальский далеко не идеален, но я закрепился за счет других качеств: с кем-то договориться, что-то найти, куда-то поехать, решить какие-то вопросы. В Бразилии я был уже давно, знал достаточно много нюансов.

Сейчас я буду ехать много месяцев, тратя заработанное. Дополнительного источника дохода у меня нет. Живу достаточно скромно, но по сравнению с прошлым сезоном поездок прямо шикую: раньше ночевал в основном в палатке, а теперь ищу какой-нибудь дешевый отель. Иногда останавливаюсь у кого-то с Couchsurfing. В этом «сезоне» пока только один раз не получилось ничего найти, и я заночевал в палатке.

Дорого ли жить в Бразилии?

– Несмотря на то, что в Бразилии у большинства низкие зарплаты и здесь много бедных, цены в стране далеко не низкие. Например, в Рио-де-Жанейро в безопасном районе придется платить за аренду квартиры от 1000$. В обычных городках цена, конечно, ниже. Я жил в небольшом городке в штате Сеара, 350 километров от океана, в квартире у центральной площади за 80$ в месяц – плюс еще где-то 65$ за электричество, воду и интернет.

Продукты в супермаркетах тоже не самые дешевые, в среднем дороже, чем в Беларуси. Зато фрукты дешевые.

Что мне нравится в Бразилии – почти везде можно найти буфеты с готовой едой. За 3-4$ можно купить две порции мяса – и накладывай в тарелку сколько хочешь остального. Сейчас я вообще в основном беру порцию навынос за 3$, но она такая большая, что мне хватает и на обед, и на ужин.

Иногда в дороге мне хотят помочь люди: дают немного денег, делают скидку или угощают. Я ничего не прошу и даже иногда скромничаю, но не отказываюсь. Если человек хочет помочь, то почему бы и нет.

Иногда Серж встречает на своем пути интересных людей и рассказывает о них на своем YouTube-канале.

«Бразильцы очень дружелюбны и открыты, но часто не отдают долги»

– Бразильцы очень дружелюбны, общительны, открыты. Особенно когда едешь на велосипеде. Всегда кто-то поздоровается, помашет, посигналит, поинтересуется.

Но в обычной жизни и в работе проявляются недостатки. Например, если человек сильно опаздывает, то будет писать, что «уже вот-вот, я в пути, подъезжаю», вместо того чтобы просто предупредить, что будет на 30 минут позже.

Еще часто не отдают долги. Например, на работе человек попросил взаймы денег на оплату больницы ребенку. Конечно, я дал. Потом меня долго кормили завтраками, деньги в итоге человек так и не отдал. И похожие истории случались несколько раз.

Бывает, приезжаю в маленький городок, спрашиваю: где можно переночевать, где поставить палатку? И люди отвечают: да вот здесь, прямо на площади, тут тихо и спокойно. Случается, местные предупреждают: у нас опасно, могут ночью ограбить! А начинаешь общаться – оказывается, что кого-то ограбили в этом районе 10 лет назад.

Как выглядит день в путешествии?

– Встаю рано, собираюсь и практически сразу еду. По дороге могу останавливаться на АЗС: отдохнуть, набрать воды, подключиться к вайфаю. Так что у меня жизнь «от заправки до заправки».

Кофе на них везде бесплатный либо – изредка – примерно за полдоллара. Почти всегда есть холодная фильтрованная вода для посетителей, а если нет, работники нальют из своего кулера. Можно и перекусить: сегодня я позавтракал за 2$ – бутерброды с ветчиной и кофе.

Примерно в полдень, когда самая жара, нахожу место для обеда и отдыхаю, а потом до вечера кручу педали. Бывало, часа два-три еду в темноте, но это редкость. Вечером стараюсь доделать что-то по блогу, но чаще всего просто отрубаюсь.

«Поездка – это страдания. Кайф будет потом»

– Побережье и всю красоту я уже проехал, а теперь «добиваю» оставшиеся штаты – и это скорее испытание. Кайф будет потом, когда закончу путешествие.

Да и раньше во многом это были страдания: напрягаешь ноги, задница болит, дороги не все хорошие, часто нет обочины... Каждый день – какой-то стресс. Есть и удовольствие – от пройденного расстояния, от увиденных мест на пути, от знакомств, людей.

Что классно, в Бразилии многие люди по пути начинают общаться со мной, могут помочь, поддержать. Даже проезжающие мимо грузовики громко сигналят – так они здороваются, хотя и пугают, конечно. В Японии, по которой я тоже ехал на велосипеде, с тобой никто не общается и вообще никак не взаимодействует.

«Бразильцы очень быстро начинают говорить: «Это мой друг из России»

– Мне постоянно приходится отвечать на одни и те же вопросы. Например, что это за Беларусь такая. О нашей стране знают совсем мало. Раньше название звучало как «Белоруссия», теперь уже официально «Беларусь», но те, кто хоть что-то слышал о ней, продолжают говорить «Белоруссия».

Если объяснять, что Беларусь находится рядом с Россией, то бразильцы очень быстро начинают говорить: «Это мой друг из России». Поэтому теперь я всегда говорю, что это страна рядом с Украиной и Польшей.

Кстати, однажды по «Каучсерфингу» я останавливался у бразильца, который был в Минске два раза. У него даже есть магнит и кружка «Беларусь».

«Планирую подаваться на бразильский паспорт»

– К концу путешествия буду мониторить возможности работы: где появится что-то интересное, туда и поеду. Между прочим, я уже могу подаваться на паспорт, ведь я прожил в Бразилии 4 года. Займусь этим по окончании путешествия, чтобы у меня было постоянное место жительства, куда сможет прийти полиция и проверить, живу ли я там.

Как-то думал запускать авторские туры по Бразилии. Но пока ко мне просто можно обращаться в индивидуальном порядке. Я реально знаю больше, чем кто-либо другой. Ну и еще ко мне можно обращаться с помощью по легализации.

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