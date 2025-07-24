Ученые перевели рукопись возрастом более 4400 лет 24.07.2025, 12:48

Оказалось, это легенда о шумерском боге войны.

Ученые опубликовали исследование шумерского мифа с глиняной таблички Ni 12501, которой более 4400 лет.

Этот фрагмент, сохранившийся с IIIb периода ранней династии (примерно 2540−2350 до н.э.), происходит из города Ниппур — священного центра древнего Шумера, пишет New Voice.

Табличка была обнаружена еще в XIX веке, однако ее полный перевод появился лишь теперь. В центре повествования — плен бога грозы Ишкура (покровителя дождя) в подземном мире Кур. Его отец, верховный бог Энлиль, созывает совет богов, чтобы решить его судьбу. Единственным, кто соглашается помочь, становится Лиса — не божество, а хитрое существо, ловко обходящее опасности.

Фрагмент мифа обрывается, когда Лиса входит в Кур, отказывается от подземной пищи и прячет ее в своей посуде. Удалось ли ей спасти Ишкура — неизвестно.

Доктор Яна Матушак, автор исследования, объясняет, что Ишкур был важным только в пределах местных традиций, ведь юг Месопотамии имел скудные осадки, и основным источником воды было орошение из рек Тигр и Евфрат.

В мифе также просматривается тема сельскохозяйственного изобилия — реки полные рыбы, разноцветные коровы Ишкура, плодородные земли. После похищения Ишкура Кур начинает «рожать» и «забирать» детей, что, вероятно, символизирует засуху и голод.

Это один из древнейших примеров использования образа Лисы как умной спасительницы. Мотивы этого мифа — смерть, хитрость, сезонное возрождение — в дальнейшем повторялись в месопотамских преданиях.

Фрагмент Ni 12501 является уникальным источником для понимания верований древнего Шумера, однако исследователи отмечают необходимость дальнейших археологических открытий для более глубокого осмысления шумерской мифологии.

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