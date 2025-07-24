«5% за каждый день просрочки» 3 24.07.2025, 12:56

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Белоруске помогли расторгнуть странный договор.

У многодетной матери из Витебска потребовали крупную сумму за консультационные услуги, оказанные коммерческой организацией. Как выяснилось, женщина заключила договор с компанией, чтобы оформить потребительский кредит на выгодных условиях. За «помощь» организация запросила 1800 рублей, при этом деньги нужно было выплатить в течение трех дней, иначе начислялась пеня — 5% за каждый день просрочки, пишет Onliner.

Однако вместо обещанной помощи клиентке просто посоветовали обратиться в пять банков, не объяснив условия кредитов ни устно, ни письменно. Также ей намеренно не рекомендовали другие банки, где были бы более выгодные предложения.

В итоге некачественно оказанная услуга повлекла получение женщиной кредита на невыгодных для нее условиях. Кроме того, по иску коммерческой организации с обманутой женщины была взыскана стоимость оказанной услуги.

В ситуацию вмешалась прокуратура Витебска. По ее иску суд расторг спорный договор. Коммерческая организация теперь не может требовать от женщины оплату, а исполнительное производство прекращено.

Судебное решение вступило в силу.

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