«5% за каждый день просрочки»3
- 24.07.2025, 12:56
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Белоруске помогли расторгнуть странный договор.
У многодетной матери из Витебска потребовали крупную сумму за консультационные услуги, оказанные коммерческой организацией. Как выяснилось, женщина заключила договор с компанией, чтобы оформить потребительский кредит на выгодных условиях. За «помощь» организация запросила 1800 рублей, при этом деньги нужно было выплатить в течение трех дней, иначе начислялась пеня — 5% за каждый день просрочки, пишет Onliner.
Однако вместо обещанной помощи клиентке просто посоветовали обратиться в пять банков, не объяснив условия кредитов ни устно, ни письменно. Также ей намеренно не рекомендовали другие банки, где были бы более выгодные предложения.
В итоге некачественно оказанная услуга повлекла получение женщиной кредита на невыгодных для нее условиях. Кроме того, по иску коммерческой организации с обманутой женщины была взыскана стоимость оказанной услуги.
В ситуацию вмешалась прокуратура Витебска. По ее иску суд расторг спорный договор. Коммерческая организация теперь не может требовать от женщины оплату, а исполнительное производство прекращено.
Судебное решение вступило в силу.