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На Россию надвигается голод?

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  • 24.07.2025, 13:04
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На Россию надвигается голод?

Из-за погоды второй год подряд будет неурожай и скачок цен на ключевые продукты.

Второй год подряд погода подводит российских аграриев. В одних регионах аномальная жара, в других дожди – «у нас в этом году снова в прямом смысле слова идет битва за урожай», говорит один из аграрных аналитиков, пишет The Moscow Times.

По оценкам аграриев и отраслевых экспертов, в этом году в России соберут меньше пшеницы, сахарной свеклы, картофеля и моркови, чем в прошлом, когда урожай тоже был плохим. При этом погода снижает и качество собираемых продуктов – все это может привести к росту цен на ряд ключевых продуктов и, возможно, даже дефициту.

«Дождь побил пшеницу»

В июне потери российского Юга неблагоприятной погоды оценивались в 8% посевных площадей основных культур, прогноз урожая зерновых был уменьшен до уровня 2024 г., но погодные риски сохранились, отмечал Центробанк. Для него это важная тема: последний год продукты стали важным фактором ускорения инфляции. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова называла урожай одним из трех главных инфляционных рисков (два других – курс рубля и расходы бюджета).

К 11 июля в России намолочено 11 млн т пшеницы – на 56% меньше, чем на ту же дату в прошлом году, подсчитал аналитический центр «СовЭкон». Главная причина – низкие темпы уборки урожая. Из-за засушливой жаркой погоды в южных регионах они отстают не только от прошлогодних, но и от среднегодовых. Вторая причина отставания – снижение урожайности из-за весенних заморозков и июньской засухи в Ростовской области и Краснодарском крае. По данным «СовЭкона», в среднем по стране она сейчас на уровне 3,4 т с гектара, тогда как год назад составляла 4 т с гектара. В ряде районов там урожайность опустилась до критических значений, отмечают эксперты. По их мнению, сохраняющаяся жара может привести еще и к снижению качества зерна.

По мнению экспертов «СовЭкона», отставание от прошлого года может уменьшиться по мере уборке урожая в других регионах. Но если погодные условия не улучшатся, и жара или дожди распространятся на центральную часть России, последствия могут быть еще более значительными.

Пока надежды на высокие показатели в центральном регионе не оправдываются: жатва здесь начинается, но аномальные июльские дожди мешают уборке и снижают качества зерна, особенно пшеницы и пивоваренного ячменя, предупреждает другой аграрный аналитик.

«Дождь побил пшеницу, потери будут ощутимыми, мы уже потеряли почти 20% зерна на убранных участках, а дальше все будет зависеть от погоды», – рассказывает фермер из Воронежской области. И если в районах Кубани чиновники вводят режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, то власти Новгородской области 19 июля ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы. Весной в регионе уже вводили ЧС из-за паводков, погубивших посевы более чем на 3000 га, сейчас, по данным регионального Минсельхоза, полностью погиб урожай на более 100 га.

Минсельхоз свой прогноз пока не меняет: не меньше 135 млн т. Независимые эксперты постепенно снижают ожидания. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) пока снизил прогноз сбора зерна в России на 1,1% или 1,5 млн тонн, до 130,3 млн т. В частности, прогноз сбора пшеницы снижен на 0,5 млн т до 84 т. «Изменения прогнозов в основном связаны с сухой и жаркой погодой и сокращением оценок производства зерна на юге России», – объясняет гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Гендиректор компании «Прозерно» Владимир Петриченко согласен с тем, что зерна будет собрано минимум на 1 млн т меньше, чем прогнозировалось в июне. Его прогноз 129,4 млн т.

Эксперты считают, что от недобора пострадает прежде всего экспорт. Это приведет к снижению экспорта зерновых на 1,3 млн т или 2,4%, до 53,7 млн т, считает Рылько.

Но и внутреннему рынку достанется. Снижение валового сбора и нестабильные погодные условия приведут к росту волатильности на зерновом рынке, особенно в сегменте пшеницы, предупреждает «СовЭкон». «А это значит, аграрии будут стараться придерживать урожай, предполагая существенный рост цен, что в свою очередь создаст дефицит и действительно будет разгонять цены», – уверен сотрудник одной из аналитических компаний.

Не только зерно

Погода губит урожай и других ключевых культур. В этом году, по данным Росстата, аграрии увеличили площади посева сахарной свеклы на 4,4%, но сократили площади под картофель – на 0,8% и других овощей – на 3,1%. При этом из-за плохой погоды часть посевов погибла, а урожайность снизилась.

Крупные агрохолдинги прогнозируют снижение урожайности сахарной свеклы, и понижения ее сахаристости. Из-за дефицита осадков и жаркой погоды корнеплоды плохо набирают массу, объяснили в «Агрохолдинге Ткачева». Союзроссахар сообщил, что тест урожая сахарной свеклы показал массу корня и сахаристость ниже, чем в прошлом году (на 4% и 18%, соответственно).

«Пока еще ситуация не критическая, но если неблагоприятная погода сохранится, снижение качества и количества урожая может оказаться существенным, что приведет к росту цен на сахар», – рассуждает отраслевой эксперт. В первом полугодии в России произвели сахара на 28,4% меньше, чем годом ранее.

Может повториться и аномальный весенний скачок цен на овощи, прежде всего морковь, картошку и капусту, предупреждает руководитель крупного аграрного хозяйства из Центральной России. Их урожайность и так падает из-за прошлогоднего запрета на ввоз в Россию семян из Нидерландов. Россельхознадзор нашел в них опасного вредителя – цветочного трипса – и сорняка повилику. В этом июне ведомство запретило ввозить нидерландские семена даже параллельным импортом – через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А тут еще и плохая погода, из-за которой корнеплоды плохо набирают массу и загнивают на корню, сокрушается аграрий. «Очевидно это повысит потребность в импорте овощей, и тогда уже этой зимой будем вспоминать сегодняшние розничные цены в 100 рублей за кг картошки и 70 рублей — за кг моркови как вполне себе демократичные», – рассуждает он.

Сейчас цены на плодоовощную продукцию сезонно снижаются, но с начала начала года по 21 июля картофель подорожал на 30%, свекла – на 39%, морковь – на 58%. Госдума по инициативе Минпромторга прорабатывает меры по регулированию отпускных цен производителей на основные продукты питания: установление «вилки» минимальных и максимальных отпускных цен.

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