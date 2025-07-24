закрыть
24 июля 2025, четверг, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Жлобине демобилизованных срочников вызвали в военкомат

5
  • 24.07.2025, 13:04
  • 2,500
В Жлобине демобилизованных срочников вызвали в военкомат

Им хотят «помочь с выбором профессии».

23 июня в Жлобинском военкомате на «профилактическое мероприятие» собрали более 100 военнообязанных, которые демобилизовали после срочной службы, пишет «Флагшток».

В районной газете «Новы Дзень» появилось сообщение, что военный комиссар Жлобинского района провел встречу с находящимися в запасе военнообязанными, чтобы «помочь им с выбором профессии». Для этого он пригласил представителей силового блока: сотрудников милиции, работников районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на то, что большая часть из присутствоваших уже устроилась на работу, им рассказали о «наиболее часто встречающихся правонарушениях и преступлениях и ответственности виновных лиц», так как уволившиеся в запас военнослужащие «продолжительное время не сталкивались с повседневными хлопотами гражданской жизни».і

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип