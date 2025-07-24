В Жлобине демобилизованных срочников вызвали в военкомат

В Жлобине демобилизованных срочников вызвали в военкомат5
- 24.07.2025, 13:04
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Им хотят «помочь с выбором профессии».
23 июня в Жлобинском военкомате на «профилактическое мероприятие» собрали более 100 военнообязанных, которые демобилизовали после срочной службы, пишет «Флагшток».
В районной газете «Новы Дзень» появилось сообщение, что военный комиссар Жлобинского района провел встречу с находящимися в запасе военнообязанными, чтобы «помочь им с выбором профессии». Для этого он пригласил представителей силового блока: сотрудников милиции, работников районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
Несмотря на то, что большая часть из присутствоваших уже устроилась на работу, им рассказали о «наиболее часто встречающихся правонарушениях и преступлениях и ответственности виновных лиц», так как уволившиеся в запас военнослужащие «продолжительное время не сталкивались с повседневными хлопотами гражданской жизни».і