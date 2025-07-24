Греция изъяла у беглого молдовского олигарха 21 фальшивый документ с разными гражданствами
- 24.07.2025, 13:14
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Плахотнюк был записан в них под разными именами и фамилиями.
Греческая полиция изъяла 21 фальшивый документ у молдовского олигарха-беглеца Влада Плахотнюка.
Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление молдовской полиции.
По данным правоохранителей, греческие власти проинформировали Кишинев о большом количестве поддельных документов, выданных разными государствами на имя Плахотнюка и его соратника Константина Цуцу.
«Во время личного досмотра в аэропорту, а также во время обыска по месту жительства, был обнаружен ряд документов с разными личностями. Некоторые из них выданы одной и той же страной, но содержат разные личности, разные фотографии и разные даты/месяцы/годы рождения», – заявили в полиции.
У Цуцу обнаружили пять поддельных документов румынского и болгарского образцов, у Плахотнюка – 21.
В частности, у Плахотнюка было:
10 загранпаспортов на разные имена, якобы выданных в Вануату, Ираке, России, Молдове, Украине, Румынии и Болгарии (в некоторых странах – по несколько документов);
четыре удостоверения личности, в частности из Вануату, Болгарии и Румынии;
шесть водительских удостоверений, включая документы из Украины, Молдовы, Болгарии, Румынии и России;
один внутренний паспорт Украины.
Среди использованных имен Плахотнюка: Аль Шахин Ферейдун Шахин Яко, Михай Антохе, Михаил Таушанов, Станислав Кирсанов и Владимир Плахотнюк.