Эстония пожизненно запретила въезд в страну Лукашенко 1 24.07.2025, 13:15

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А также 272 его приспешникам.

Правительство Эстонии в четверг приняло решение сделать санкции против Беларуси бессрочными, продлив запрет на въезд для ключевых представителей белорусского режима, сообщает err.ee.

Инициативу внес министр иностранных дел Маргус Цахкна, подчеркнув, что ситуация с правами человека в Беларуси остается неизменной, а поддержка Минском российской агрессии против Украины только усиливает необходимость давления.

«На протяжении почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло положительных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны оставаться без ограничения по сроку», — заявил Цахкна, слова которого передала пресс-служба МИД Эстонии.

По приказу министра, в списке лиц, на которых распространяются санкции, значатся 273 человека, в том числе высокопоставленные чиновники, судьи, силовики, пропагандисты и приближенные к Александру Лукашенко. В том числе и сам Лукашенко, которого ни Эстония, ни ряд других стран ЕС не считают легитимным руководителем государства.

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